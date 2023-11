EdF : Thierry Henry souligne la maturité de Zaïre-Emery

A l’occasion du rassemblement international de ce mois de novembre, Warren Zaïre-Emery a passé le cap entre les Espoirs et l’Equipe de France A. S’il n’évolue donc plus avec le groupe de Thierry Henry, ce dernier a tout de même, logiquement, été interrogé en conférence de presse au sujet du titi parisien.

Quelques instants après la conférence de presse de Didier Deschamps, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry, a également tenu un point presse. L’occasion pour le champion du monde 1998 d’évoquer l’attraction du moment du côté de Clairefontaine : Warren Zaïre-Emery. Une nouvelle fois, le titi parisien a été l’objet des éloges de son désormais ancien sélectionneur, notamment grâce à une image qui résume bien le numéro 33 du PSG : « Je ne l’ai pas encore vu. Je l’ai félicité bien sûr, juste par texto, comme le fait la nouvelle génération. Il y a une image qui résume Warren, je pense que vous l’avez tous vu, c’est quand les joueurs du PSG sont venus lui sauter dessus. J’aurais essayé de courir, bouger du lit, sortir de ça. ll est resté, ils ont sauté sur lui, il a pas crié, je m’étouffe, je m’étouffe pas. Ils sont ressortis il était toujours au même endroit, juste rouge. Il s’est levé, il lui ont dit bravo, il a dit bravo et il est parti. Warren. Voilà« . Après avoir évoqué cette image diffusé sur les réseaux officiels du Paris Saint-Germain, Thierry Henry a poursuivi sur la maturité de Warren Zaïre-Emery, en évoquant son assiduité vis-à-vis de l’équilibre trouvé entre le football et sa scolarité : « Il est vraiment mesuré, mature. Je l’ai dis la dernière fois, quand on a joué la Bosnie et Chypre, je ne sais pas s’il passait des épreuves du BAC …Je veux dire on l’a tous fait, quand tu passes tes examens c’est quand même difficile. Tu joues au Paris Saint-Germain, titulaire, maintenant Equipe de France … à un moment donné faut que ça lâche. Lui il est là tranquille, sans problème. C’est pour ça que j’ai parlé de ses parents. Il vit encore avec eux il me semble […] Il a quelque chose à part, j’espère que tout va bien se passer pour lui« .