EdF : Tous les feux en Bleus pour Bradley Barcola ?

Ce jeudi 16 mai 2024 pourrait être un jour particulier pour Bradley Barcola. Aux alentours de 20h (sur TF1), Didier Deschamps annoncera la liste de 26 joueurs convoqués pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne qui se jouera du 14 juin au 14 juillet prochain. Le numéro 29 du PSG postule sérieusement pour une place dans le groupe, et connaître ses premières sélections.

Arrivé au Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato estival 2023, Bradley Barcola réalise un exercice 2023/2024 à la hauteur des promesses autour de lui. En 38 matchs toutes compétitions confondues, l’ailier français de 21 ans dresse un bilan statistique de 5 buts et 9 passes décisives, avec encore une finale de Coupe de France à disputer le 25 mai prochain (21h sur BeIN Sports & France TV) au Stade Pierre-Mauroy de Lille face à son club formateur, l’Olympique Lyonnais. Le point culminant de sa saison ? Des performances à brûler la rétine en Ligue des Champions, notamment face à la Real Sociedad et au FC Barcelone. Au Stade Olympique de Montjuic, Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a assisté à la rencontre et a pu observer Bradley Barcola causer des problèmes à la défense catalane, jusqu’à provoquer l’expulsion décisive de Ronald Araujo. Une performance telle, un soir de grand rendez-vous, un véritable critère aux yeux du sélectionneur des Bleus qui pourrait donc offrir au natif de Villeurbanne (69) ses premières sélections dans la cour des grands, à l’occasion de cet Euro 2024 : « Ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Si j’estime que je dois faire différemment dans l’intérêt de l’Equipe de France, je fais différemment. Depuis mars, Barcola a confirmé ses bonnes dispositions« , déclarait Didier Deschamps dans un entretien accordé à l’AFP fin avril.

En Equipe de France Espoirs, Bradley Barcola compte 13 sélections, dont 9 titularisations et 4 buts au total. C’est avec ce bilan que l’ancien de l’Olympique Lyonnais pourrait donc poursuivre son ascension du PSG en Equipe de France. En effet, selon la direction des sports de Radio France qui évoquent des sources concordantes, « le sélectionneur de l’Equipe de France compte appeler pour la première fois le joueur du PSG, Bradley Barcola« . Outre ses performances et le niveau affiché cette saison, la nouvelle règle instaurée par l’UEFA concernant les listes élargies, qui passent de 23 à 26 joueurs, donne une ouverture de plus à l’idée de le voir honorer ses premières sélections cet été 2024. Seul point d’interrogation, la concurrence avec Moussa Diaby. En effet, le titi parisien, dans l’esprit de Didier Deschamps, semble avoir une avance. Au mois de mars dernier, avec la blessure de Kingsley Coman, une place semblait se libérer pour Bradley Barcola qui a vu une certaine hiérarchie respectée avec la convocation de Moussa Diaby. Ce dernier compte 10 buts et 9 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues avec Aston Villa. Cependant, deux mois plus tard, le numéro 29 du PSG a su performer lors de grands rendez-vous et a ainsi pu mettre davantage de chance de son côté.

Un profil rare en EdF ?

Par ailleurs, le profil de Bradley Barcola se fait rare dans le radar de Didier Deschamps. En effet, véritable ailier sur le flanc gauche, en sortie de banc, seul un Kingsley Coman, amoindri physiquement et en manque de rythme, pourrait assurer ce rôle. A l’opposé, sur l’aile droite, la présence d’Ousmane Dembélé et la polyvalence d’un Randal Kolo Muani apprécié par le sélectionneur pourraient barrer la route à Moussa Diaby. Dans ce contexte, Bradley Barcola pourrait endosser le rôle de doublure de Kylian Mbappé sur l’aile gauche, avec un rôle différent que celui du Bondynois, avec moins de liberté à dézoner dans l’axe. Ainsi, les automatismes trouvés sous le maillot du Paris Saint-Germain pourraient être utiles à Didier Deschamps cet été avec un repositionnement du numéro 7 parisien en lieu et place d’Olivier Giroud.