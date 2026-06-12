EDF – Un duel entre Barcola et Doué pour une place de titulaire face au Sénégal

Le mardi 16 juin, l’équipe de France fera son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026 avec une belle affiche face au Sénégal. Pour ce match, Didier Deschamps devra faire un choix entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

Actuellement à Boston pour poursuivre sa préparation avant son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, l’équipe de France disputera son premier match du groupe I face au Sénégal, mardi prochain. Une grosse affiche d’entrée de jeu pour les Bleus. Pour ce match, Didier Deschamps compte bien reconduire son 4-2-3-1 aligné ces derniers mois. Si les titularisations de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise ne laissent guère de place au doute, la dernière place devrait se jouer entre Désiré Doué et Bradley Barcola.

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Une meilleure relation sur le terrain entre Barcola et Mbappé

En effet, selon les informations de L’Équipe, un duel oppose les deux Parisiens pour la dernière place de titulaire au sein du quatuor offensif. Titulaire lors du dernier match de préparation face à l’Irlande du Nord (3-1), Désiré Doué « n’a pas totalement convaincu en interne alors que l’investissement de Barcola, entré lors des deux rencontres amicales, a plutôt été séduisant », explique le quotidien sportif. Et pour cause, le Golden Boy 2025 prend moins la profondeur que son coéquipier en club. « Doué demande le plus souvent le ballon dans les pieds, comme Olise ou Dembélé, ce qui réduit la variété des courses. »

Le profil de véritable ailier de Bradley Barcola constitue un atout important aux yeux de Didier Deschamps. De plus, « sa relation technique avec Mbappé apparaît pour l’instant plus fluide que celle entre Doué et le capitaine des Bleus », détaille L’E. L’autre atout de l’ancien Lyonnais est son expérience des grands tournois, lui qui a déjà participé à l’Euro 2024. « Les prochaines séances d’entraînement, à Boston, offriront aux deux Parisiens l’occasion de montrer au staff lequel des deux est le parfait complément du trio d’intouchables », conclut L’Équipe.

Travail sous la chaleur de Boston ☀️🥵 pic.twitter.com/HqQ64c2isa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 12, 2026