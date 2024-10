Depuis les retraites annoncées de Raphaël Varane, Hugo Lloris ou plus récemment Antoine Griezmann, l’Equipe de France reste à la recherche de ses stars. Derrière Kylian Mbappé, un quatuor semble se détacher.

Le moins que l’on puise dire, c’est que la cote de popularité de Kylian Mbappé en Equipe de France n’est pas au plus haut. Ce paramètre conjugué aux retraites des cadres qu’étaient Hugo Lloris, Raphaël Varane et Antoine Griezmann, la FFF reste à la recherche de ses stars, de ses têtes d’affiche. Ainsi, un quatuor semble se détacher selon nos confrères de L’Equipe, avec un joueur du Paris Saint-Germain. En effet, à l’entraînement ouvert au public samedi dernier, Bradley Barcola aurait été le nom le plus scandé par les supporters tricolores. Dans les colonnes du quotidien français à ce sujet, il est précisé que le numéro 29 du PSG « bénéficie lui, de son formidable début de saison. Évidemment, le fait de jouer au PSG, l’un des clubs européens à l’indice de notoriété le plus élevé, contribue à renforcer l’étoffe du joueur de 22 ans et l’intérêt qu’il suscite chez les supporters et dans les médias. Mais ce phénomène ne s’inscrira dans la durée que si l’attaquant parisien renouvelle ses performances. La saison passée, l’émergence internationale de Warren Zaïre-Emery avait soulevé un vent d’enthousiasme populaire qui s’est assez vite éteint« . La cote de popularité de Bradley Barcola se traduit également par la vente de maillot.

Les joueurs du PSG en Bleu cotés auprès du public …et des marques !

En effet, les maillots de l’Equipe de France les plus vendus en ce moment sont ceux floqués aux noms de Bradley Barcola, Mike Maignan, Jules Koundé et Michael Olise. Pour ce qui est du merchandising de la Fédération Française de Football, deux joueurs du PSG sont ciblés comme étant des potentiels : « Tchouaméni, Barcola, Dembélé ou Koundé ont ce potentiel […] L’arrêt de Griezmann est préjudiciable car lui faisait l’unanimité contrairement à Mbappé. On ressent un désamour pour Mbappé, son image ne fédère plus. On le remarque sur l’engagement autour de nos campagnes », confie un partenaire de l’Equipe de France, toujours pour nos confrères de L’Equipe.