EdF : Une opportunité supplémentaire pour Barcola de disputer l’Euro 2024 ?

Le jeudi 16 mai prochain à 20h, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs de l’Equipe de France qui disputeront l’Euro 2024. La compétition qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain voit aujourd’hui les listes des différents sélectionneurs s’élargir et ainsi passer de 23 à 26.

Ces derniers jours, Didier Deschamps, au cours d’un entretien accordé à l’AFP, a répondu à une question concernant la possibilité de sélectionner Bradley Barcola pour l’Euro 2024 : « À chaque situation ses réponses […] Attention, je ne suis pas en train d’affirmer que je vais le prendre. Mais ce n’est pas parce que je n’ai pas l’habitude d’appeler en phase finale des joueurs que je n’ai pas retenus avant que je vais m’en priver« , a déclaré le sélectionneur des Bleus. Aujourd’hui, et selon les informations de nos confrères de L’Equipe, « le comité exécutif de l’UEFA a suivi sa commission des compétitions pour les équipes nationales et décidé un élargissement des listes de 23 à 26 joueurs pour le prochain Euro« . Initialement, Didier Deschamps, comme Philippe Diallo, souhaitait rester sur des listes à 23. En cas de passage à 26, les patrons des Bleus et de la FFF avait la volonté de pouvoir inscrire sur la feuille de matchs les 26 joueurs et ainsi ne laisser aucun élément en tribune. Le président de la commission des compétitions des équipes nationales et numéro un de la Fédération Française de Football est ainsi allé dans ce sens.

Outre ses performances sportives du moment qui devraient naturellement le faire postuler à une place dans la liste, Bradley Barcola voit avec cette nouvelle une opportunité supplémentaire de connaître ses premières sélections dans la cour des grands en Equipe de France à l’occasion de l’Euro 2024. Un saut dans le grand bain qui accélèrera sa progression linéaire depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.