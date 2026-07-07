EdF : Warren Zaïre-Emery frustré des choix de Didier Deschamps ?

Selon L’Équipe, Warren Zaïre-Emery ne vivrait pas forcément très bien sa Coupe du monde avec la France. La faute aux choix de Didier Deschamps.

L’Équipe de France sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde. Tombeurs du Paraguay, au tour précédent, les Bleus feront face au Maroc ce jeudi pour une place dans le dernier carré. Un joli parcours pour l’heure, mais dans lequel Warren Zaïre-Emery est aux abonnés absents. Car oui, depuis le début de cette Coupe du monde, le titi parisien n’a pris part à aucune minute sous la tunique tricolore.

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Warren Zaïre-Emery aimerait être plus impliqué dans la Coupe du monde des Bleus

Didier Deschamps lui préfère Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni et Manu Koné. Pourtant, si l’on se réfère à la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a rendu une meilleure copie que les trois joueurs précédemment cités avec le Paris Saint-Germain double champion d’Europe. Une situation qui frustrerait d’ailleurs le principal intéressé, comme l’Équipe nous l’explique ce jour. Loin de faire des polémiques, le milieu de terrain de 20 ans ne comprend tout simplement pas ce manque de confiance de la part de son coach.

Le quotidien sportif indique donc que Warren Zaïre-Emery souffre de ne pas être considéré comme une option par DD. Sans colère, il se serait confié à son entourage sur cette frustration, ainsi qu’au staff tricolore lors de la dernière journée de phase de groupe. Rien n’a filtré de ce dernier échange selon L’Équipe. Bosseur, WZE ne fera aucune frasque, mais le voir grappiller plus de temps de jeu serait une récompense logique

Après, on connait également Didier Deschamps et sa propension à s’appuyer sur un noyau restreint d’hommes forts lors d’une grosse compétition.