L’Équipe de France se retrouve aujourd’hui pour le dernier rassemblement de l’année. L’occasion pour Didier Deschamps de partager ses impressions sur la première convocation de Warren Zaïre-Emery et la dernière actualité des joueurs du Paris Saint-Germain.

Didier Deschamps revient sur la première convocation de Warren Zaïre-Emery

« Je n’aime pas les comparatifs entre les générations. Certes, le même poste mais avec des qualités différentes. Il est précoce parce qu’il a été bien préparé, parce que c’est lui, par ce qu’il est capable de faire sur le terrain, de dégager en termes de majorité. Chacun a sa propre personnalité, son caractère, ce n’est pas pour rien qu’il est là où il est avec son club, ce qu’il a été capable de réaliser avec de la continuité et là le bonheur qu’il a de nous rejoindre en équipe de France A. »

« Laissez-le tranquille, n’en faites pas trop avec lui. Il est mis en lumière c’est forcément au détriment d’autres joueurs qui sont là depuis un moment. Il faut lui laisser du temps même s’il a la capacité par rapport à ce qu’il fait à Paris. Il y a une résonance importante avec les Bleus. Je lui fais confiance, on en parlera calmement. Il faut qu’il conserve sa sérénité, sa tranquillité, qu’il continue de faire ce qu’il fait. »

« A partir du moment où il est là, qu’il ait 17, 18, 19 ou 20 ans, je ne vais pas avoir un traitement différent. La seule chose que j’accorde à tous les jeunes joueurs qui arrivent, c’est d’avoir un peu plus d’indulgence parce que vouloir y être et y être, je sais que pour certains ce n’est pas audible mais le poids du maillot c’est lourd. Il y a des exigences, mais il a tout. Il faut que ça se fasse naturellement. Je ne vais pas la cajoler un peu plus parce que ça voudrait dire que je le considère à part. Qu’il soit comme il est dans son quotidien avec Paris, qu’il fasse les choses naturellement, en confiance, libéré. Et s’il a à jouer de faire du mieux possible. Il n’y a pas à se mettre de pression, il l’a déjà au PSG. Mais le fait d’être en Équipe de France il y a une lumière qui est un peu plus importante. Potentiellement il a tout ce qu’il faut. »

La relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique

« Je ne vais pas rentrer dans des données que je n’ai pas ça regarde Kylian et son entraîneur. Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit. Il faut poser la question aux concernés. Je ne suis pas ce qu’il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents. Dans la gestion et la communication, je ne dis pas que ce Luis Enrique a fait n’est pas bien, je peux le faire différemment, d’autres peuvent le faire différemment. Cela peut arriver, mais ce n’est pas que Kylian, ça arrive à tous les attaquants. Préfèrent-ils faire un bon grand match et ne pas marquer ? Je ne suis pas sûr… L’idéal, c’est de faire les deux mais avec des fréquences de trois à quatre matches par semaine ce n’est pas facile. »

L’entraîneur de l’Équipe de France protège Randal Kolo Muani

« Vous êtes trop sévère avec Kolo Muani. Vous ne l’aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu’il est capable de faire, même s’il peut mieux faire… Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité il fait beaucoup. L’attente et l’analyse que beaucoup peuvent faire c’est que c’est Paris, on l’a payé un prix important, donc il doit être tout de suite performant mais n’oubliez pas d’où il vient. Kolo n’a pas été loin d’être plus que décisif à la Coupe du Monde. L’an dernier, en Allemagne, il fait une très bonne saison, il faut qu’il digère aussi. les exigences sont plus élevées à Paris. C’est quelqu’un qui a un potentiel important mais qui a besoin de temps pour s’améliorer aussi. »