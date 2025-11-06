EdF : Zaïre-Emery, Dembélé, la fatigue … la conférence de presse de Didier Deschamps

A l’aube de la trêve internationale, Didier Deschamps a communiqué la liste des 24 joueurs qui prendront part au rassemblement des Bleus, et a répondu aux questions des journalistes. L’opportunité pour le sélectionneur d’évoquer les joueurs du PSG. Extraits choisis.

Ousmane Dembélé n’a joué que 35 minutes dans ces qualifications au Mondial 2026 …

« Je suis surtout triste pour Ous. Sur la saison dernière, il avait été épargné et là il enchaîne plusieurs blessures. Ne pas l’avoir avec nous, ce n’est pas une bonne chose. Mais ne comptez pas sur moi pour rajouter une pièce (dans la machine avec le PSG). Je ne suis pas dans la polémique. On a un point commun: son absence ne fait pas les affaires du PSG ni les nôtres. J’espère qu’il se rétablira vite ».

La fatigue des joueurs et les blessures engendrées

« Est-ce que ça servirait (de tirer encore plus sur la sonnette d’alarme) ? Le constat est fait, que ce soit de la part des joueurs, des sélectionneurs, des entraîneurs. Le calendrier est ce qu’il est. Evidemment que l’accumulation des matchs, avec en plus des déplacements plus ou moins moins… La fatigue a toujours été là, il y a beaucoup de matchs avec des périodes de récupération beaucoup plus courtes et des périodes de préparation quasiment inexistantes. Les joueurs sont employés par les clubs, les seuls qui peuvent avoir du poids c’est les joueurs. Mais c’est comme vous, je suis pas sûr que vous ayez envie d’aller à l’encontre de vos employeurs. (…) Il y a 90% des joueurs qui jouent moins mais les 10% qui représentent le top et sont internationaux jouent beaucoup plus, et c’est problématique. Il y a la fatigue physique mais aussi la fatigue psychologique, beaucoup plus importante et difficile à évaluer. Il y a plus de matchs, plus de compétitions, est-ce que ça plait à tout le monde ? Le débat est ouvert mais le constat est là, les calendriers sont très chargés ».

Le retour de Randal Kolo Muani

« Il n’avait pas repris, il était blessé (lors des précédents rassemblements). Il fait partie depuis un bon moment de ce groupe France de par ce qu’il a fait. Il peut jouer à différents postes, il connaît bien ce groupe. A partir du moment où il redevient opérationnel, ça me semble logique qu’il revienne avec nous ».

La gestion d’Ousmane Dembélé et la communication avec le PSG

« Je ne donne pas de leçon. Ce qui se passe au PSG, ça les regarde, je n’ai pas les éléments. Je ne me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur n’importe quel club, ils décident, ils ont les éléments pour décider. Comme nous. Il y a toujours eu des échanges, comme c’est le cas là aussi avec la blessure d’Ousmane, quand il y a des examens qui sont fait, ils sont communiqués dans un sens comme dans l’autre. Après, que les intérêts des clubs et les intérêts des sélections ne soient pas les mêmes, c’est une certitude. Mais il y a toujours eu des échanges sur les examens et les diagnostics faits. Je ne suis pas là pour modifier le protocole médical. Le fait qu’on puisse donner plus de pouvoir de décision aux clubs qu’aux sélections, ce n’est pas à moi de décider. (…) Je ne suis pas à la place de Luis Enrique comme il n’est pas à la mienne. A partir du moment où ses joueurs sont sur le terrain, il y a un risque. Hakimi et Mendes n’étaient pas à risque, mais ils se sont blessés ».

Ibrahim Mbaye (PSG) et Mamadou Sarr (RCSA) ont opté pour le Sénégal

« C’est un sujet sensible mais c’est une liberté que ces joueurs là ont toujours eue, que ce soient des bi-nationaux ou tri-nationaux. C’est leur choix, pour différentes raisons. L’attractivité, je n’ai pas à la commander. Evidemment qu’il y a beaucoup d’autres équipes nationales qui ont des dossiers bien précis sur les joueurs qu’ils ont la possibilité d’attirer. Ces joueurs ont cette liberté et je n’ai rien à dire là-dessus. Je n’ai jamais pris quelqu’un pour bloquer, l’empêcher d’aller ailleurs. Et je ne le ferai pas ».

Le retour de Warren Zaïre-Emery dans son groupe en A

« Je ne me suis pas entretenu avec lui, je l’ai vu quand il était avec les Espoirs (en octobre). C’est un joueur qui a fait partie de beaucoup de rassemblements. A partir du moment où il voyait ça d’une bonne chose de rejouer avec les Espoirs… depuis il a rejoué avec son club, à un bon niveau. Je sais que l’attente de Warren c’est d’être avec nous. De par ce qu’il fait depuis le mois dernier, c’est pour ça que je le rappelle. Aujourd’hui il a déjà un vécu en A qui est assez conséquent ».