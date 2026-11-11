EdF : Zidane appelle Senny Mayulu en renfort pour remplacer Kylian Mbappé

Grosse surprise dans le groupe France une fois encore : suite au doutes entourant Kylian Mbappé, Zinedine Zidane a décidé de faire monter Senny Mayulu.

Décidément, une véritable avalanche de blessures touche actuellement l’Équipe de France avant ses deux matchs de Ligue des Nations. Après Jules Koundé, Manu Koné, Aurélien Tchouameni, c’est maintenant au tour de Kylian Mbappé de rencontrer un souci physique. Le buteur du Real Madrid n’a pas pris part à la séance du jour. Et, ne voulant prendre aucun risque, Zinedine Zidane a décidé d’appeler un joueur supplémentaire en la personne de Senny Mayulu.



Senny Mayulu rejoint l’Équipe de France A

Présent avec les Espoirs, le titi parisien rejoint le groupe A dès cet après-midi, comme l’a indiqué la fédération française de football via un communiqué. Une belle récompense pour Senny Mayulu après sa grosse montée en puissance avec le PSG au cours des dernières semaines. Une récompense d’autant plus satisfaisante lorsqu’on se rappelle de son début de saison difficile durant lequel il avait été mis de côté.



Senny Mayulu (PSG) rejoint l’Équipe de France dès cet après midi. pic.twitter.com/0FtbhG5vCb — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 11, 2026

Pour le moment, Kylian Mbappé n’est pas encore forfait. Mais il y a des chances qui ne puisse pas jouer ce jeudi face à l’Italie. D’où la convocation de Senny Mayulu.