EdF : Zidane appelle Senny Mayulu en renfort pour remplacer Kylian Mbappé
Grosse surprise dans le groupe France une fois encore : suite au doutes entourant Kylian Mbappé, Zinedine Zidane a décidé de faire monter Senny Mayulu.
Décidément, une véritable avalanche
de blessures touche actuellement l’Équipe de
France avant ses deux matchs de Ligue des
Nations. Après Jules Koundé, Manu Koné,
Aurélien Tchouameni, c’est maintenant au tour de
Kylian Mbappé de rencontrer un souci physique. Le
buteur du Real Madrid n’a pas pris part à la
séance du jour. Et, ne voulant prendre aucun risque,
Zinedine Zidane a décidé d’appeler un joueur
supplémentaire en la personne de Senny
Mayulu.
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Senny Mayulu rejoint l’Équipe de France A
Présent avec les Espoirs, le titi
parisien rejoint le groupe A dès cet après-midi, comme l’a indiqué
la fédération française de football via un communiqué. Une belle
récompense pour Senny Mayulu après sa grosse
montée en puissance avec le PSG au cours des
dernières semaines. Une récompense d’autant plus satisfaisante
lorsqu’on se rappelle de son début de saison difficile durant
lequel il avait été mis de côté.
Pour le moment, Kylian Mbappé n’est pas encore forfait. Mais il y a des chances qui ne puisse pas jouer ce jeudi face à l’Italie. D’où la convocation de Senny Mayulu.