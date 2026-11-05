EdF : Zinedine Zidane a un doute entre Akliouche et Zaïre-Emery

Ce vendredi soir, Zinedine Zidane, le sélectionneur de l’Équipe de France, communiquera le nom des joueurs sélectionnés pour la prochaine trêve internationale.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Zinedine Zidane a réussi sa prise de fonctions en Équipe de France. Le but : poursuivre sur cette lancée avec la dernière trêve internationale de l’année qui se lancera dès la semaine prochaine. Et l’ancien génial meneur de jeu se présentera devant la presse dès ce vendredi 18 h 00 afin d’annoncer sa liste pour les rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie le 12 et la Belgique le 15 novembre.



Une longueur d’avance pour Zaïre-Emery devant Akliouche ?

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De quoi dissiper certains doutes. Selon RMC, Zizou hésite notamment en ce qui concerne son milieu de terrain. Ce qui pourrait être au détriment de Maghnes Akliouche, Warren Zaïre-Emery lui étant profité. Pour rappel, le premier avait remplacé le second lors de la dernière trêve.

Il existe toutefois un scénario dans lequel les deux joueurs du PSG sont finalement présents. En effet, avec le possible forfait de Jules Koundé, un milieu de terrain supplémentaire pourrait être appelé. En ce cas, WZE pourrait également être utilisé comme latéral droit, ouvrant la porte à Maghnes Akliouche, lequel est clairement en train de monter en puissance avec le club de la capitale au fil des semaines.