EdF : Zinedine Zidane convoque deux joueurs du PSG pour la prochaine trêve

Ce vendredi soir, Zinedine Zidane a officialisé sa liste pour les match de Ligue des Nations de ce mois de novembre. Une liste avec deux joueurs du PSG.

L’Équipe de France fait son retour dès ce jeudi 12 novembre avec la cinquième journée de la Ligue des Nations. Premiers de leur groupe, les Bleus se rendent sur la pelouse de l’Italie, avant de défier de nouveau la Belgique trois jours plus tard. Et on connaît désormais l’identité des joueurs qui composeront la liste de Zinedine Zidane. Le sélectionneur tricolore s’est ainsi présenté devant la presse ce vendredi soir et il a décidé de convoquer deux joueurs du Paris Saint-Germain.

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Il s’agit de Désiré Doué et de Warren Zaïre-Emery. Malgré certaines rumeurs qui l’annonçaient dans le groupe, Lucas Hernandez n’a finalement pas été appelé. De leur côté, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche sont forfaits. L’ancien monégasque souffre notamment du mollet depuis le déplacement sur la pelouse de Villarreal.

La liste de l’Équipe de France :

Gardiens : Megnan, Restes, Risser

Défenseurs : Diouf, Gusto, Jacquet, Kalulu, Konaté, Truffert, Upamecano, Yoro

Milieux de terrain Camavinga, Cherki, Da Cunha, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery

Attaquants : Barcola, Doué, Mbappé, Olise, Pagis, Thuram,