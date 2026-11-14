EdF : Zinedine Zidane persiste et signe pour Warren Zaïre-Emery

Zinedine Zidane était présent en conférence de presse à la veille de la réception de la Turquie. L’occasion pour lui d’insister au sujet de Zaïre-Emery.

L’Équipe de France accueille la Turquie ce dimanche soir pour valider sa qualification pour la phase suivante de la Ligue des Nations. L’occasion également de rebondir après le faux-pas en terre italienne il y a quelques jours (3-1). Et, après la prestation plus que moyenne de Malo Gusto face à la Squadra Azzurra, L’Equipe a expliqué que Zinedine Zidane songeait désormais à titulariser Warren Zaïre-Emery à droite de la défense. Problème, le principal intéressé a totalement réfuté en conférence de presse ce samedi soir.

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Zinedine Zidane veut voir Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain

En effet, Zinedine Zidane persiste et signe : il n’a pas sélectionné le titi du PSG pour évoluer à une autre position qu’au sein de l’entrejeu. « Warren, je préfère le voir dans l’axe, dans sa position habituelle. On a quatre joueurs sur les côtés et on fait la sélection en fonction des joueurs. S’il doit jouer, c’est au milieu de terrain. Moi, je veux le voir dans cette position et je n’essaye pas de brouiller les cartes. »