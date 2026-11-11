EdF : Zinedine Zidane très cash sur le positionnement de Warren Zaïre-Emery
Zinedine Zidane a évoqué le cas de Warren Zaïre-Emery ce mercredi soir en conférence de presse. Et il était notamment question de son poste.
Toujours aussi régulier,
Warren Zaïre-Emery est devenu un joueur
incontournable du Paris Saint-Germain. Que ce soit
au milieu de terrain ou en tant que latéral droit, le titi, aux
presque 200 matchs avec son club formateur du haut de ses 20 ans
seulement, est un joueur plus que fiable. Maintenant, son prochain
objectif est de posséder le même impact du côté de l’Équipe
de France.
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Zidane veut voir Zaïre-Emery au milieu de terrain, pas ailleurs
En tout cas, Warren Zaïre-Emery a reçu une très bonne nouvelle de la part de son sélectionneur. Même s’il a expliqué que le poste lui importait peu et qu’il est aussi très bon sur le côté droit de la défense, il reste, avant toute chose, un milieu de terrain. Et, Zinedine Zidane, présent en conférence de presse ce jour, a confirmé qu’il comptait voir le natif de Montreuil à son poste de prédilection.
« Sur la droite, on est bons avec Saël Kumbedi et Malo Gusto à droite. Et pour le poste de latéral gauche, c’est la même chose. Donc le but avec Warren Zaïre-Emery, c’est de le voir au milieu de terrain », a-t-il clarifié devant les journalistes présents sur place.