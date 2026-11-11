EdF : Zinedine Zidane très cash sur le positionnement de Warren Zaïre-Emery

Zinedine Zidane a évoqué le cas de Warren Zaïre-Emery ce mercredi soir en conférence de presse. Et il était notamment question de son poste.

Toujours aussi régulier, Warren Zaïre-Emery est devenu un joueur incontournable du Paris Saint-Germain. Que ce soit au milieu de terrain ou en tant que latéral droit, le titi, aux presque 200 matchs avec son club formateur du haut de ses 20 ans seulement, est un joueur plus que fiable. Maintenant, son prochain objectif est de posséder le même impact du côté de l’Équipe de France.



Zidane veut voir Zaïre-Emery au milieu de terrain, pas ailleurs

En tout cas, Warren Zaïre-Emery a reçu une très bonne nouvelle de la part de son sélectionneur. Même s’il a expliqué que le poste lui importait peu et qu’il est aussi très bon sur le côté droit de la défense, il reste, avant toute chose, un milieu de terrain. Et, Zinedine Zidane, présent en conférence de presse ce jour, a confirmé qu’il comptait voir le natif de Montreuil à son poste de prédilection.

« Sur la droite, on est bons avec Saël Kumbedi et Malo Gusto à droite. Et pour le poste de latéral gauche, c’est la même chose. Donc le but avec Warren Zaïre-Emery, c’est de le voir au milieu de terrain », a-t-il clarifié devant les journalistes présents sur place.