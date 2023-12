Après le match nul entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, Edin Terzic revient sur le geste défensif miraculeux de Niklas Süle pour empêcher l’ouverture du score de Kylian Mbappé.

Ce n’est pas un but, mais c’est tout comme. Hier soir, le Paris Saint-Germain s’est déplacé au Signal Iduna Park pour jouer sa qualification pour la suite de la compétition en Ligue des Champions en Allemagne. En concurrence directe avec le Borussia Dortmund pour la première place, les joueurs de la capitale n’ont pas trouvé comment surprendre ses adversaires (1-1), arrachant le point du match nul grâce à un but de Warren Zaïre-Emery. Mais le match aurait pu avoir un tout autre visage. En première période, plus précisément à la 17e minute, Kylian Mbappé avait l’occasion d’ouvrir le score. Après avoir dribbler Gregor Kobel, gardien du BVB, l’attaquant parisien avait le but vide devant lui, et n’avait plus qu’à glisser le ballon au fond des filets. Action, réaction, le Français a fait le bon geste et pensait déjà à comment célébrer le premier but de la rencontre. Mais il n’en fallait pas moins pour Niklas Süle pour sortir un geste mémorable et sauver les siens. Alors que le ballon était à quelques centimètres de passer la ligne du but allemand, le défenseur a sauté sur le ballon pour le sortir de sa trajectoire.

Un geste qui restera dans les mémoires

« Je pense que je peux mieux défendre avant. Bien sûr, c’est spectaculaire, vous avez tous pu apercevoir mon entrejambe. Je lève mon pied par réflexe, mais je pense qu’il faut arrêter Mbappé avant parce qu’il est connu pour sa vitesse », a détaillé Niklas Süle après la rencontre. Une action héroïque aussi remarquée par les supporters présents dans le stade, les joueurs, mais surtout par Edin Terzic, le coach du Borussia Dortmund. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur allemand a fait les éloges du geste de son défenseur : « Nous apprécions chaque tacle de ce genre, c’est incroyable. Si vous faites une erreur comme celle-là auparavant, vous pouvez faire un tacle comme celui-là. Je pense que Mbappé a été très choqué qu’il l’ait fait. Le ballon n’était pas rentré. C’était comme un but pour nous. »