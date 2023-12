À la veille du déplacement à Dortmund pour la grande rencontre de Ligue des Champions, Edin Terzic prévient le Paris Saint-Germain sur son envie de garder la première place.

En déplacement au Signal Iduna Park, le Paris Saint-Germain joue sa saison face au Borussia Dortmund. À la veille de l’ultime rencontre de phase de groupes de Ligue des Champions, les Parisiens s’envoleront en Allemagne, demain soir, 21h00 sur Canal+, pour la sixième journée de la plus belle des compétitions. En cas de victoire, le BVB assure la première place. En revanche, le PSG n’a pas le droit de perdre s’il ne veut pas descendre en Europa League. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach adverse, Edin Terzic, a bien envie de garder son trône. Accompagné de son défenseur Nico Schlotterbeck pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match, le coach allemand annonce le retour de Sebastien Haller dans le groupe et lance la rencontre contre le PSG.

Edin Terzic prévient le PSG

En conférence de presse avant la rencontre, Edin Terzic prévient les Parisiens sur une tactique rondement menée par les Borussen : « De toute façon, Kylian Mbappé ne peut être arrêté que collectivement. En un contre un, ce sera difficile. Il s’agit de trouver la bonne combinaison et de nous soutenir mutuellement. Le PSG sait qu’il a besoin d’une victoire. Mais ils savent aussi que nous voulons la victoire. On a vu ce que Paris a montré, surtout à l’extérieur, qu’ils avaient du mal à fermer les espaces. Au match aller, on n’a pas su exploiter les espaces. La revanche ne me motive pas. C’est l’envie de gagner des matches. C’est un groupe passionnant jusqu’à la fin. On veut être à la hauteur de nos responsabilités dans le groupe. »

🔴🗣️ Edin Terzic annonce le retour de Sebastien Haller dans le groupe du Borussia Dortmund pour affronter le PSG 🔙🇨🇮



En revanche Marius Wolf et Marcel Sabitzer restent incertains ⌛️#BVBPSG pic.twitter.com/9IdMjjIRZR — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 12, 2023

Nico Schlotterbeck est aussi prêt

De son côté, le défenseur Nico Schlotterbeck affiche la même ambition : « Est-ce que nous voulons éliminer le PSG ? Nous voulons surtout faire un très bon match contre le PSG demain. Et si nous y parvenons, alors nous aurons de bonnes chances de l’emporter. Ce que nous voulons, c’est terminer en tête de la poule. Il faudra faire attention à leurs attaquants rapides. Il faut avant tout défendre la profondeur, et rester compacts. Si nous sommes compacts, nous serons équilibrés sur le terrain. »