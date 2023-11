Malgré le triplé de Kylian Mbappé face au Stade de Reims (0-3), Luis Enrique a expliqué en attendre plus de son attaquant dans le cœur du jeu. Mais alors, que penser du début de saison, et sur quoi le numéro 7 du PSG peut encore s’améliorer ?

Un triplé ne suffit pas pour satisfaire Luis Enrique. Pourtant en très grande forme face au Stade de Reims (0-3) lors de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats ce week-end, Kylian Mbappé n’a pas fait rêver son entraîneur. Au micro d’Amazon Prime, le coach parisien a partagé ses déceptions sur son attaquant : « Je ne suis pas très content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, évidemment, je n’ai aucun reproche à faire. Mais je pense qu’il peut plus aider l’équipe, dans un autre registre. Je vais d’abord lui en parler en tête-à-tête, je ne vais pas le faire dans les médias. Ce n’est pas public. Nous pensons qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, aucun doute là-dessus. Mais nous voudrions qu’il fasse plus de choses encore. »

🗣 @LUISENRIQUE21 : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. » 😳#SDRPSG pic.twitter.com/rA3lblk5yz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2023

Si le Paris Saint-Germain précise qu’il faut prendre ces propos sur le ton du second degré, le comportement de Kylian Mbappé sur le terrain, notamment lors des défaites, avait déjà interpellé. On peut dire que les reproches sous-entendus sur le Parisien ne résonnent pas comme étranger dans les têtes des supporters. En effet, si le champion du monde 2018 semble porter le club sur les épaules depuis deux saisons, le manque d’activité sans ballon et de réalisme face aux buts et dans ses duels peuvent agacer. Après de nombreux mois de négociations sur sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé a mis un poing d’honneur sur son rôle dans l’effectif, sa place sur le terrain, et le mercato parfait pour construire un projet autour de lui. Mais le joueur de 24 ans ne satisfait vraiment pas dans ses prises de responsabilités. Véritable porte parole du vestiaire du PSG, les supporters attendent du parisien un niveau plus élevé lors des grands rendez-vous.

Kylian Mbappé absent en Ligue des Champions

Auteur d’un début de saison plutôt bon en championnat, on ne peut pas dire la même chose de sa campagne européenne. En Ligue des Champions, Kylian Mbappé a inscrit deux buts en quatre matchs depuis le début de la compétition. Mais finalement, ces deux réalisations font office de cache-misère d’un niveau en-dessous des engagements de début de saison. Avec trois grosses occasions manquées par match et 14% de ses tirs convertis en moyenne, l’attaquant Rouge et Bleu ne fait pas la différence sur le terrain et se montre petit à petit comme coupable numéro un dans la défaite. Des statistiques en baisse qui se reflètent aussi sur le terrain. Et c’est là-dessus que Luis Enrique rebondit quand on lui demande s’il est content du niveau de son buteur. S’il n’y a rien d’alarmant pour le moment, l’entraîneur espagnol souligne tout de même le fait que son joueur pourrait mieux faire. À l’image d’une présence beaucoup trop attentiste en phase défensive, le coach parisien en demande plus à Kylian Mbappé.

Un manque de solidarité qui frustre Luis Enrique, mais aussi les supporters. Pour autant, le joueur est beaucoup plus dans combattant avec le ballon aux pieds. Avec 15 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues, le Français répond bien plus qu’aux attentes devant le but. Mais les attentes des fans débordent aussi sur le plan de jeu. Pour relativiser, la présence de Kylian Mbappé résonne comme une force individuelle indispensable sur le terrain.