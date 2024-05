Edouard Cissé bluffé par les saisons de Barcola et Vitinha

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG joue son dernier match de la saison en Ligue 1 contre Metz. Pour Édouard Cissé, cette saison 2023-2024 est la meilleure de ces dernières années.

La fin de saison approche pour le PSG. Le club de la capitale a encore deux rencontres à jouer avant de mettre un point final à l’exercice 2023-2024. Demain soir, le club de la capitale joue sa dernière rencontre de Ligue 1, sur la pelouse de Metz. Samedi prochain, place à la finale de Coupe de France contre Lyon avec l’optique de s’offrir un triplé, après avoir remporté le Trophée des Champions en janvier dernier contre Toulouse (2-0) puis le titre de champion de France il y a quelques semaines. Ancien joueur des Rouge & Bleu et actuel consultant pour Prime Video, Édouard Cissé estime que le PSG a réalisé une très bonne saison, saluant les performances de Bradley Barcola et Vitinha pour Le Parisien.

La saison du PSG

« Comparé aux années précédentes, Luis Enrique est parvenu à concerner tout un groupe et c’est super intéressant. En général, à la fin du mois d’avril, la saison était pliée. Ils étaient champions et éliminés en Ligue des champions donc il ne se passait plus rien. Cette fois, la saison n’était pas du tout terminée, donc c’est de loin la meilleure saison du PSG ces dernières années. »

La sérénité dans le club

« Il faut mettre ça au crédit de Luis Enrique, qui est parvenu à concerner tous ses joueurs tout au long de l’année. Parfois ils débutent, parfois ils sont sur le banc, mais peu importe le mec qui rentre, il parvient à apporter quelque chose de neuf et à aider l’équipe. Il dit souvent qu’il n’a pas de onze titulaire et je vois très bien ce qu’il veut dire. Il a très bien géré son effectif. »

Les joueurs qui m’ont bluffé ?

« Bradley Barcola. L’année dernière, c’était un feu de paille, il avait fait six bons mois, je n’étais pas sûr qu’il pourrait être aussi bon au Parc des Princes. Et là, pour une première saison, c’est top. Il a très bien commencé la saison et là, il devient décisif. Je citerai aussi Vitinha, qui était déjà intéressant mais plus effacé la saison dernière, et qui a pris une autre dimension cette année. »

Zaïre-Emery

« Il a connu un petit coup de mou en deuxième partie de saison, mais c’est plutôt logique. Il n’a que 18 ans, il a été appelé en équipe de France et il a été anormalement médiatisé. Il n’y avait pas suffisamment de patrons sur le terrain au début de saison, et depuis que Vitinha prend ce rôle, on voit un peu moins Warren, ce qui va lui faire du bien. Mais il confirme sa précocité, sa maturité, c’est une saison assez intéressante. Je ne le considère toutefois pas comme une surprise parce que je m’attendais à ce type de prestations. »