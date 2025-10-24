Edouard : « Ibrahimovic et Cavani étaient très protecteurs avec moi »

Formé au PSG, Odsonne Édouard a côtoyé des grandes stars au sein du club de la capitale. L’attaquant est revenu sur sa cohabitation avec Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.

Arrivé au PSG à l’âge de 13 ans, Odsonne Edouard n’a jamais eu la chance de jouer avec son club formateur, lui qui l’a définitivement quitté en 2018 après des prêts à Toulouse et au Celtic Glasgow. Après quatre ans en Angleterre, l’attaquant est revenu en Ligue 1 cet été. Il a signé au RC Lens. Dans une interview accordée à L’Equipe, Odsonne Edouard est revenu sur son passage au PSG et sa relation avec les deux attaquants stars du PSG de l’époque, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani.

« Ils m’ont rendu meilleur »

« Mon arrivée au PSG, à 13 ans, a été une différence énorme dans ma vie d’adolescent, car j’ai quitté mon cocon familial de Bobigny. Mais mon adaptation a été très rapide, parce qu’on avait une super génération chez les jeunes. Puis je suis monté chez les pros à 17 ans en 2015, avec les superstars. J’avais beaucoup de pression lors des premiers entraînements, mais ils m’ont tout de suite mis à l’aise. Quand on sort du centre, on joue pour s’amuser, mais une fois avec eux, tout ça, c’est terminé, interdit de perdre. Il y avait une mentalité de vainqueur et il fallait s’en imprégner. Mais que ce soit (Zlatan) Ibrahimovic ou (Edinson) Cavani, les deux étaient très protecteurs avec moi et me donnaient beaucoup de conseils. On faisait des exercices de finition où j’essayais de les imiter. Je ne suis pas comme eux aujourd’hui (rires), mais ils m’ont rendu meilleur. Dès que je perdais des ballons ou ratais des occasions, Zlatan me disait de rester après l’entraînement pour travailler encore et encore. »





