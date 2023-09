Édouard Michut devrait rester au PSG cet été

Dans la vague des départs cet été, Édouard Michut devrait finalement rester au PSG. Le jeune milieu français présent dans le loft n’aurait pas trouvé de porte de sortie.

Jeune titi parisien de la génération 2003, Édouard Michut ne devrait pas quitter le PSG cet été. Passé en prêt par Sunderland lors de la saison 2022/2023, le joueur avait décidé de ne pas rester dans le club anglais. À peine revenu que Michut intégra directement le loft sans trouver de porte de sortie. Deux clubs allemands et un club anglais se sont montrés intéressés. Hoffenheim, Augsbourg et Leeds ont fait part d’un intérêt sans que cela aille plus loin. Au final, Julien Froment annonce qu’Édouard Michut devrait rester à Paris cette saison, avec un contrat qui court jusqu’en 2025.

