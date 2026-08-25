Effectif élargi, concurrence accrue… La méthode forte de Luis Enrique pour continuer à gagner

Pour cette saison 2026-2027, Luis Enrique a décidé d’imposer un management plus agressif afin de continuer à gagner. Ainsi, l’effectif a été élargi et la concurrence s’annonce plus féroce, notamment en attaque.

Les places seront chères cette saison au PSG. Avec un effectif élargi et l’arrivée de cinq recrues, en attendant la fermeture du mercato estival le 1er septembre, Luis Enrique va désormais adopter un management plus agressif afin d’impliquer l’ensemble de son groupe.

Une concurrence plus féroce en attaque

Pour le déplacement à Rennes, le coach parisien avait décidé de ne pas convoquer Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, annoncés sur le départ, mais aussi Senny Mayulu. Selon L’Équipe, le Titi « aurait été la victime d’une semaine d’entraînement jugée en dessous de celle de ses partenaires. » De leur côté, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia ont été remplacés à la pause face au Stade Rennais en raison d’une première période peu incisive. « Le football, c’est comme ça. Le Paris Saint-Germain n’a rien gagné, rien ! Si tu penses à ce que tu as gagné, tu ne vas rien gagner ! La chose la plus importante pour moi, c’est qu’il n’y a pas de crédit : tu dois montrer chaque jour, à chaque entraînement, à chaque match que tu es prêt. Sinon, c’est facile de se reposer. Non ! On cherche à gagner tout le temps, et pour cela, tu dois sortir de ta zone de confort. C’est clair ? », a expliqué le coach parisien à l’issue du match dimanche. L’entrée en jeu de Ferran Torres a donné raison au choix du coach parisien. Grâce à sa justesse, son intelligence et ses déplacements, la recrue parisienne a arraché le point du match nul grâce à un doublé. Une prestation qui pourrait lui permettre de s’imposer comme titulaire. « Pour faire de la place à l’Espagnol, soit Luis Enrique désunit le trio Kvara-Dembélé-Doué, soit il recule Doué au milieu, où ils sont déjà quatre (Vitinha, João Neves, Ruiz, Zaïre-Emery) pour trois places. » Sans oublier Mika Godts et Maghnes Akliouche, les deux autres recrues offensives de ce mercato.

De plus, le PSG pourrait recruter quelques joueurs d’ici la fin du mercato. L’entraîneur parisien et la direction ont décidé de mettre le double champion d’Europe sous pression. « Avec une concurrence plus féroce, quotidienne, qui ne s’embarrasse pas des statuts. Lors des deux dernières saisons, la gestion des temps de jeu s’appuyait sur une hiérarchie offensive plus nette, avec un trio de référence, un recours préférentiel pour explorer la profondeur (Barcola) et deux remplaçants qui acceptaient leur condition. » Reste désormais à savoir comment se passera la gestion une fois que l’ensemble des joueurs auront retrouvé leur condition physique et leurs automatismes. « Certains acteurs parisiens prédisent déjà des difficultés à gérer les ego et une ambiance qui pourra s’en faire ressentir, mais le technicien espagnol a déjà prouvé qu’il aimait ça et qu’il avait les mains libres à Paris pour le faire.À chaque prise de parole, depuis plusieurs semaines, l’entraîneur évoque cette nécessité pour les joueurs d’intégrer la nouvelle donne. Comme s’il pressentait que le curseur d’exigence placé toujours plus haut, après deux saisons historiques, constituait autant une nécessité qu’un danger », conclut le quotidien sportif.