Efficacité, Hakimi … Les chiffres après Salzbourg / PSG

Hier soir, le PSG a battu Salzbourg (0-3) dans un match capital pour la qualification en barrages de la Ligue des champions. Le club de la capitale a retrouvé de l’efficacité et a vu Achraf Hakimi encore briller.

Après trois défaites en cinq matches de Ligue des champions, le PSG se devait de s’imposer sur la pelouse de Salzbourg hier soir pour encore croire en une qualification en barrage de la Champions League. Et les Parisiens ont réussi leur pari avec une large victoire contre les Autrichiens. Le club de la capitale a marqué plus de buts (3) qu’il n’a accumulé d’Expected Goals (2.95 xG) pour la première fois sur un match de Ligue des champions depuis le quart de finale retour contre Barcelone la saison dernière (+1.64 – 4 buts pour 2.36 xG). Sur son site internet, le club de la capitale indique qu’il a désormais 69% de finir dans le Top 24 de la phase de ligue.

A voir aussi : Al-Khelaïfi : « Un match pour donner de l’espoir pour tout le monde »

Défenseur avec le plus de passes décisives avec le PSG au 21e siècle

Élu meilleur joueur du match par l’UEFA, Bradley Barcola a réussi dix de ses quatorze dribbles hier soir, soit plus que tout autre joueur sur un match de Ligue des champions cette saison. Auteur d’une nouvelle prestation XXL, Achraf Hakimi a offert deux offrandes à ses coéquipiers hier soir. Le numéro 2 du PSG a été impliqué dans un but pour la 40 et la 41e fois avec Paris, toutes compétitions confondues (17 buts, 24 passes décisives). « Il a d’ailleurs égalé Maxwell comme le défenseur avec le plus d’offrandes pour le club au 21e siècle », conclut le PSG.