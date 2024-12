Efficacité, gardiens, Ramos… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce samedi soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre le FC Nantes (1-1). Les Parisiens ont encore pêché dans la finition. Luis Enrique a évoqué le manque d’efficacité de son équipe.

Le PSG a très bien débuté sa rencontre contre le FC Nantes ce samedi soir avec un but d’Achraf Hakimi dès la deuxième minute de la rencontre. Mais contrairement au début de saison en Ligue 1 où il marque en moyenne trois buts par match, le club de la capitale a pêché dans la finition ce samedi sur la pelouse du Parc des Princes et a concédé le match nul contre les Nantais (1-1). Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique est revenu sur ce manque d’efficacité de son équipe, a évoqué sa gestion des gardiens, le retour de Gonçalo Ramos ou bien encore le match d’Achraf Hakimi…

Ce qui lui a pas plu ce soir

« Je crois que je me suis comporté comme d’habitude au bord de la ligne de touche mais j’ai eu besoin de me défouler une seconde. Je crois que nous avons fait un match plein sur tous les aspects. Une fois de plus, le football récompense les équipes qui marquent. Cela frustre les joueurs, moi aussi. Mais il y a une route à suivre : insister, insister, insister jusqu’à la fin. »

Les changements dans l’équipe, un lien avec la défaite à Munich ?

« Non. C’est un message que j’aime faire passer. Je n’ai aucune plainte vis-à-vis mes joueurs. Mais je veux qu’ils s’améliorent tous, qu’ils se révèlent, qu’ils s’entraînent à fond quand ils ne jouent pas ou ne s’échauffent pas, que le titulaire pense perdre sa place, que le buteur pense à marquer plus de buts, que celui qui défend bien pense à donner le maximum. Toute information récoltée durant les matchs et tout résultat te donne des informations encore plus après une victoire. J’essaye d’utiliser ça au bénéfice de mes équipes. »

Ce qui a manqué pour marquer un deuxième but

« Je pense qu’on propose des choses et qu’on se crée des occasions. L’adversaire, lui, a fait une bonne occasion et il a marqué. Il y a un manque de confiance, de clarté, de clairvoyance, de précision, plus de foi. Il y a de nombreuses circonstances à prendre en compte. On va continuer d’insister.«

La titularisation de Donnarumma

« J’ai trois très bons gardiens, ils doivent s’habituer à être prêts. Donnarumma et Safonov ont joué, mais on n’a pas encore vu Tenas. Je veux qu’ils soient à 100 % et préparés à jouer. Si aucun gardien n’est au-dessus des autres, je veux qu’ils soient tous prêts. »

Des adversaires qui marquent facilement

« C’est inexplicable. Cette saison, nous avons les meilleures statistiques collectives d’occasions créées et concédées. Ça va changer, c’est sûr. Ça ne peut pas continuer ainsi. Je possède une équipe de qualité mais il va falloir couper cette dynamique et la changer. Nous avons eu cinq occasions claires et nous n’avons pas réussi à marquer… Mais c’est comme ça. »

Le retour de Gonçalo Ramos

« Je ne sais pas. Vous m’avez souvent parlé d’un numéro 9 et il s’est passé quoi ? Je vous entends encore me parler du numéro 9. La solution ne vient jamais d’un seul joueur. C’est un sport collectif. C’est un joueur de surface qui génère des occasions, qui est en mouvement. Il est très important pour nous. Je suis très content de son apport tout au long du match. »

Pensez-vous à installer Hakimi dans un rôle d’ailier ?

« Il joue arrière seulement quand Donnarumma a le ballon. Il joue comme un attaquant, comme un ailier. Il ne peut pas jouer plus haut, sinon il serait avec les Ultras. »