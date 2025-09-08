Ekitike : « Aucune haine envers ce qu’il s’est passé au PSG »

Hugo Ekitike a vécu un passage au PSG compliqué. Malgré cela, il explique ne pas avoir de rancœur envers Christophe Galtier et le club de la capitale.

Après une saison pleine avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike avait signé au PSG lors de l’été 2022. L’attaquant aura du mal à s’exprimer derrière le trio Neymar-Kylian Mbappé-Lionel Messi et ne sera que très peu utilisé par Christophe Galtier. À l’été 2023, le PSG tente de l’inclure dans le deal avec Randal Kolo Muani. Mais il refuse. Il sera alors écarté du groupe jusqu’au mercato hivernal, où il rejoindra l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt. Il signera définitivement en Allemagne en juin 2024. Présent en équipe de France, Hugo Ekitike assure n’avoir aucune haine envers le PSG et Christophe Galtier.

« Ça a été un apprentissage. Je n’ai aucun regret »

« Le retour au Parc des Princes avec les Bleus, une revanche ? Non, ce n’est pas une revanche. C’est le football qui parle, je me suis accroché, j’ai cru en moi. Mais parler de revanche, non, il n’y a aucune haine envers ce qu’il s’est passé avec Christophe Galtier ou au Paris Saint-Germain. Ça a été un apprentissage. Je n’ai aucun regret, lance l’attaquant de Liverpool en conférence de presse. J’ai vraiment progressé en tant que joueur et en tant qu’humain au Paris Saint-Germain. » Hugo Ekitike a également évoqué le départ de Presnel Kimpembe du PSG. « Presnel, ça fait un moment que je ne l’ai pas vu, mais ça a été vraiment un super gars, français, il faisait partie des gens à qui j’ai parlé le plus pendant mon passage au PSG. Je sais qu’il a eu beaucoup de difficultés et d’épreuves ces dernières années par rapport à ses blessures. J’étais content de le voir soulever cette Ligue des champions, je sais que ça lui tenait à cœur. J’espère qu’il est content de faire ce mouvement et on ne peut lui souhaiter que du positif pour le reste. »

« Le Parc des Princes ? J’ai hâte de revenir là-bas, de voir le public »

Durant cette conférence de presse, il a également évoqué son image, qui était mal interprétée lors de son passage au PSG. « Tout ce qui a été dit lorsque j’étais à Paris, ça n’a pas été forcément une vraie vision de ma personne ou du joueur que j’étais. Mais ce sont les aléas du football. J’étais dans un immense club, avec sans doute les plus grosses stars du football. Forcément, ça a été un passage compliqué, mais nécessaire. Aujourd’hui, je suis à Liverpool, je suis regardé, les gens me voient d’une autre manière. Revenir en France avec l’équipe de France, pouvoir montrer le joueur que je suis et ma personne, c’est un plaisir et j’espère que ça va continuer. » Il a également évoqué ses retrouvailles avec le Parc des Princes. « Je suis très content. La dernière fois, j’ai quitté le Parc pas forcément de la meilleure des manières. Pouvoir revenir avec l’équipe de France, ça me tient à cœur. C’est une place spéciale, un stade que je connais. J’ai hâte de revenir là-bas, de voir le public et pourquoi pas d’avoir du temps de jeu pour montrer ce que je sais faire. » Pour Téléfoot, il est aussi revenu sur son départ du PSG. « Me mettre devant une caméra et dire que tout s’est bien passé, ce serait mentir. Mais, quand je regarde derrière moi, je me dis que peut-être cela m’a armé aussi. C’était vraiment un vrai apprentissage pour moi à tous les niveaux. Ça fait de moi un joueur plus aguerri aujourd’hui. »





