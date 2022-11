Ekitike : « J’ai rêvé de marquer ici, au Parc des Princes »

Hugo Ekitike a marqué son premier but sous le maillot du PSG ce dimanche après-midi lors du très large succès contre Auxerre (5-0). Lors de la 15e journée de la Ligue 1. À cela, il faut ajouter une passe décisive sur le but de Renato Sanches, la deuxième en deux matches. Le jeune attaquant (20 ans) est revenu sur son rêve de marquer au Parc des Princes.

« Je pense qu’on a gagné ce match avec brio. On a fait un bon travail en équipe et je pense que c’est une belle fête aussi pour les supporters aujourd’hui, donc c’est très satisfaisant. À titre personnel, juste après la passe décisive que je fais à Renato, il y a mon but, et ça s’enchaîne vite. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que je suis sur la bonne dynamique que je voyais ces derniers temps et c’est satisfaisant. Je vais pouvoir passer une bonne trêve et revenir encore plus fort. Pourquoi pas pour marquer encore plein de buts, lance l’ancien rémois pour PSG TV. J’ai rêvé de marquer ici, j’en ai fait des rêves et je m’en suis rapproché. Il y a eu ce match en Ligue des Champions, où j’étais proche de marquer… Et j’avais vraiment à cœur de le faire. Mais les autres aussi, ils attendaient que je marque. »

« C’est arrivé au moment où ça devait arriver«

Le numéro 44 du PSG qui s’est réjoui de sa bonne dynamique ces dernières semaines. « Et voilà, c’est arrivé. C’est arrivé au moment où ça devait arriver. Ça aurait pu venir plus tôt, mais l’essentiel c’est que je marque et que je reste sur la bonne dynamique sur laquelle je suis. Donc je suis content. C’est magnifique, je ne vais pas vous mentir, quand la balle rentre, que je sens que le stade s’arrête et que la foule se lève… Ça fait quelque chose au coeur. Moi, c’est ma sensation préférée. Celle qui me fait le plus de bien et c’est ce que je préfère en tant qu’attaquant. Marquer des buts et marquer ici. Je vais bien dormir ce soir !«