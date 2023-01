Le PSG s’est incliné pour la deuxième fois en quinze jours ce soir sur la pelouse de Rennes dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Avec cette défaite, les Rouge & Bleu voient Lens revenir à trois points. Titulaire en attaque avec Lionel Messi et Neymar, Hugo Ekitike estime que son équipe a manqué un peu de tout ce soir.

« Il y a de la frustration quand on perd un match comme ça. Je pense qu’il y a manqué un peu de tout. Vraiment déçu avec la défaite aujourd’hui. Il faut que l’on se remette collectivement ensemble, lance l’attaquant du PSG au micro de Prime Video. Il faut que l’on travaille plus, il faut qu’on se remobilise sur le prochain match. La Coupe du monde qui vous a coupé ? Non. Comment faire contre les blocs bas ? Il faudrait passer sur les côtés. Le coach nous a donné des consignes, il fallait mettre de la vitesse sur le côté. Aujourd’hui, on ne l’a pas très bien réalisé voire pas fait, pour apporter des centres. Les prochains matches, j’espère qu’on le fera et ça ira mieux. Les automatismes avec Messi et Neymar ? Ce sont des joueurs que je regarde beaucoup à l’entraînement. Il faut réussir à les suivre parce qu’ils voient des choses que d’autres joueurs ne voient pas. Je commence à trouver mes repères petit à petit. Au vu du match aujourd’hui, je ne peux pas être satisfait parce que je n’ai rien eu à me mettre sous la dent. Je vais repartir au travail parce que je veux marquer plus. Il faut que je continue comme ça. »