Elisa De Almeida quitte officiellement les Féminines du PSG pour Arsenal

Annoncé depuis quelques jours, le départ d’Elisa De Almeida des Féminines du PSG pour Arsenal est désormais officiel. Elle a signé un contrat longue durée avec les Gunners.

Les Féminines du PSG perdent officiellement l’une de leurs cadres. Annoncé depuis quelques jours, le transfert d’Elisa De Almeida à Arsenal est désormais officiel. Arrivée au PSG durant l’été 2021, la défenseure (28 ans) aura joué pendant cinq ans sous le maillot du club de la capitale pour 154 matches toutes compétitions confondues (trois buts) et remporté deux Coupes de France (2022 et 2024). Dans son communiqué, le PSG indique remercier chaleureusement Elisa pour ces cinq années en Rouge et Bleu, pour son énergie, son engagement et tous les moments partagés au Club. Le Paris Saint-Germain lui souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre de sa carrière et cette nouvelle aventure en Angleterre.

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Première expérience à l’étranger pour elle

De son côté, Arsenal a confirmé la signature d’Elisa De Almeida pour un contrat de longue durée, sans préciser la date de fin de ce contrat. L’ancienne joueuse du PSG, qui portera le numéro 5 chez les Gunners, a réagi à sa signature en Angleterre : « Je suis tellement excité de rejoindre Arsenal. C’est un très grand club et j’ai hâte de commencer. J’ai grandi en regardant Arsenal et en voyant des joueurs français porter ce maillot, donc je suis fier de franchir cette étape. J’ai hâte de jouer devant nos supporters et de découvrir l’atmosphère spéciale qu’ils ont créée. » L’internationale française (52 sélections, cinq buts) aura participé à son dernier match avec le PSG mercredi soir lors du barrage retour à l’UEFA Women’s Champions League largement remporté par les Parisiennes contre l’Eintracht Francfort (5-1, après prolongation).