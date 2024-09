Elsner : « Le PSG ? C’est un rouleau compresseur »

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace à Reims. Même si le club de la capitale a perdu de nombreuses stars, cela reste une très grande équipe pour l’entraîneur rémois, Luka Elsner.

Auteur d’un bon début de saison avec deux victoires, un nul et une défaite et une sixième place au classement, le Stade de Reims reçoit demain soir le PSG, leader avec quatre victoires en quatre matches. Cette saison, le club s’appuie sur un collectif et non plus une star et cela marche dans les chiffres avec un sans-faute, seize buts marqués et seulement trois encaissés. Présent en conférence de presse d’avant-match, Luka Elsner, le coach rémois, a été questionné sur ce nouveau PSG. Et pour lui, même si le club de la capitale a moins de stars, cela ne devient pas une rencontre de Ligue 1 comme les autres.

« C’est un superbe challenge »

« Il y a un peu plus d’excitation dans notre environnement, car c’est le PSG, et c’est naturel. La qualité de leur animation et de leur projet tactique crée une différence avec les autres écuries de Ligue 1. C’est un rouleau compresseur qui, même dans les séquences les moins intenses, garde le contrôle et la maîtrise du match. Un peu moins flamboyant contre Girona ? Quand on regarde les statistiques, ça reste une domination importante. Comme toutes les équipes, on s’attend à vivre un match difficile. Il ne faudra pas se tromper, on doit jouer le match et appliquer le plan, pas simplement penser à l’image de cette rencontre.[…] On doit remettre le couvert et prouver face à la meilleure équipe de France. C’est un superbe challenge. »