Elsner : « Réussir à contrer le projet du PSG, c’est une excellente chose »

Confronté au bloc bas du Stade de Reims, le PSG n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur sa pelouse (1-1). Un partage de points qui est perçu comme une victoire par les Champenois.

Entre deux rencontres cruciales de Ligue des champions, le PSG devait bien négocier sa rencontre de la 19e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims. Avec un onze remanié mais offensif, les joueurs de Luis Enrique ont buté sur une équipe rémoise très défensive qui a refusé le jeu.

À lire aussi : PSG / Reims : les notes des Parisiens dans la presse

« On est heureux du point, mais surtout de la bataille »

Et ce point du match nul est vu comme une grosse satisfaction par le coach Luka Elsner, dans des propos rapportés par L’Equipe. « On peut avoir des regrets après chaque match mais réussir à contrer le projet du PSG, c’est une excellente chose. On a réussi notre match, surtout qu’on est revenu après avoir été menés. On est heureux du point, mais surtout de la bataille. Il a fallu du coeur et de la discipline. S’attendait-il à une composition offensive du PSG ? En voyant ça, on s’était dit que c’était bien de leur part, mais on a su répondre par une grosse densité au milieu de terrain. Cela a plutôt bien fonctionné mais c’est à mettre au crédit des joueurs. Ce n’est pas facile de finir à 22-23 % de possession et d’en ressortir un bon match (…) J’ai adoré le moment où à 0-1, en dix minutes, on a réussi à mettre un peu de pression sur le PSG. »

Alors que cette rencontre face au Stade de Reims était placée entre deux matches de Ligue des champions, Luka Elsner estime qu’il n’y jamais de meilleur moment pour affronter le PSG : « Je ne suis pas sûr qu’il y ait un super moment pour affronter le PSG. Ils ont un effectif super complet et puis il y a un nouvel arrivant (Khvicha Kvaratskhelia) qui a emmené de l’énergie dans leur équipe. »