Emery : « La remontada ? Il aurait fallu pour le football que la VAR soit là dans ce moment »

Entraîneur du PSG entre 2016 et 2018. Unai Emery a vécu la remontada contre le FC Barcelone. Il va retrouver le Barça avec Aston Villa ce soir. À cette occasion, il est revenu sur ce match du 8 mars 2017 et a fustigé l’arbitrage.

C’est le plus gros traumatisme des supporters du PSG. Après avoir largement remporté le huitième de finale aller contre le FC Barcelone (4-0), le club de la capitale se déplaçait au Camp Nou pour valider sa qualification pour les quarts de finale. Mais les Parisiens vont sombrer, s’inclinant 6-1. Lors de cette rencontre, le FC Barcelone a vu l’arbitre de la rencontre, Deniz Aytekin, être généreux avec lui. Ce soir, Unai Emery, le coach du PSG de l’époque, retrouve le Barça avec Aston Villa lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. En conférence de presse d’avant-match, le coach espagnol a été questionné sur cette remontada. Et il a estimé qu’avec la VAR, le PSG n’aurait pas subi cette humiliation.

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« Lors de cette rencontre contre Barcelone, j’ai énormément appris »

« Il s’est passé énormément de choses lors de ce match. Vous savez, j’ai beaucoup appris au cours de ma carrière. J’entraîne depuis 2004, soit 22 années consécutives. Cela fait 16 années consécutives que je participe aux compétitions européennes : Ligue des champions, Ligue Europa ou Ligue Conférence. J’ai appris de toutes ces compétitions et de tous ces matchs. Et lors de cette rencontre contre Barcelone, j’ai énormément appris. D’une part sur le plan sportif, et d’autre part sur le plan extrasportif. Il aurait fallu pour le football que la VAR soit là dans ce moment. C’était nécessaire. »