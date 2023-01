Depuis plusieurs semaines, le dossier du Parc des Princes se trouve sur la table. L’occasion pour la mairie de Paris et le PSG de s’offrir une véritable passe d’armes par médias interposés.

C’est une affaire épineuse. Désireux de racheter le Parc des Princes, le PSG a soumis une première offre de 40 millions d’euros. Proposition rejetée d’un revers de main par la mairie de Paris, qui a de nombreuses fois répété que l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud n’était pas à vendre.

Le temps est à l’apaisement

Face à ce refus, le PSG a lancé une réponse cinglante, expliquant que la mairie de Paris forçait le club de la capitale à quitter son jardin. Un dossier plus que tendu en somme. Mais ce jour, la mairie de Paris, via l’adjoint au maire, Emmanuel Grégoire, a souhaité calmer quelque peu les choses. Au cours d’une conférence de presse ce jour, ce dernier a ainsi exposé la position ferme de la mairie de ne pas voir le club parisien quitter le Parc des Princes : « La position de la ville est claire: il n’est pas envisageable que le PSG joue ailleurs qu’au Parc des princes. Nous sommes très favorables à l’idée de soutenir le programme d’agrandissement et d’investissement du parc », a exposé Emmanuel Grégoire avant de glisser un petit tacle au maire de Joinville : « Et le maire de Joinville c’est encore plus baroque car il propose un terrain qui appartient à la ville de Paris et qui en plus est boisé classé. »

Dans un second temps, Emmanuel Grégoire a expliqué pourquoi Anne Hidalgo ne souhaite pas vendre le Parc des Princes : « En réalité le PSG est quasi propriétaire du Parc avec un droit de concession très longue mais la maire veut que le stade reste un patrimoine important des Parisiens. Les travaux pourraient commencer immédiatement après les Jeux olympiques de Paris 2024. »

Enfin, l’adjoint au maire de Paris a adressé un message au PSG, ne voulant pas envenimer la situation outre mesure et poursuivre la collaboration des deux entités : « Si on arrive à se mettre d’accord. On veut leur faire des propositions qui les mettraient autant en confort que s’ils étaient propriétaires avec une concession très longue. On a des contacts avec les équipes du PSG mais pas avec le président et on se doute bien que c’est lui qui décide. On souhaite reprendre le dialogue. Il y a un désaccord de valeur majeur sur le Parc. Après c’est très compliqué d’estimer la valeur du Parc des Princes car si on demande à 15 experts il y aura 15 prix différents. Et le prix sera encadré par Bercy et le conseil de Paris validera ou pas une cession donc on ne peut pas se mettre d’accord sur un prix en se tapant dans le dos. Aujourd’hui la location du parc c’est 1 million d’euros en part fixe et 1 ou 2 millions en part variable. Donc c’est modeste comparé à l’OM ou au LOSC. Ce contrat les lie jusqu’en 2043. »