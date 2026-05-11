Emmanuel Grégoire confirme l’absence de fan zone pour la finale

Le 30 mai prochain, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, a confirmé qu’il n’y aurait pas de fan zone dans Paris.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG retrouvera Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. 17 200 supporters parisiens pourront encourager les joueurs de Luis Enrique dans les tribunes de la Puskas Arena de Budapest. Pour les fans qui ne pourront pas se rendre en Hongrie, le PSG travaille pour retransmettre la finale contre les Gunners au Parc des Princes, comme cela a été le cas la saison dernière pour la finale contre l’Inter Milan (5-0). Il y avait aussi la possibilité d’une fan-zone au cœur de Paris. Mais cette possibilité, qui n’était pas voulue par la préfecture de police de Paris, n’aura pas lieu.

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« Ce qui compte le plus, c’est la sécurité des Parisiens et des spectateurs »

« Pour moi ce qui compte le plus, c’est la sécurité des Parisiens et des spectateurs. Je suis obligé de convenir que la concentration d’événements rend difficile la mobilisation sur ces événements en même temps« , indique Emmanuel Grégoire dans des propos relayés par Foot Mercato. Pour rappel, le jour de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, il y aura plusieurs événements à Paris, dont un concert de la chanteuse Aya Nakamura au Stade de France, un autre du rappeur Damso à La Défense Arena ainsi qu’un de Bouss à l’Accor Arena, alors que Roland Garros aura aussi débuté.