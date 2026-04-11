Emmanuel Grégoire : « Le départ du PSG serait une perte considérable »

Élu maire de Paris, Emmanuel Grégoire a pour ambition de vendre le Parc des Princes au PSG. Le nouvel édile a rappelé cet objectif dans une lettre adressée aux 162 conseillers de Paris.

La vente du Parc des Princes est redevenue une option pour le PSG. En froid avec Anne Hidalgo ces dernières années, le club parisien avait fait le choix de quitter le Parc des Princes pour devenir propriétaire de son propre stade. Depuis, deux sites ont été retenus pour accueillir une éventuelle nouvelle enceinte : Poissy et Massy. Mais depuis l’élection d’Emmanuel Grégoire comme maire de Paris, l’option du Parc des Princes est de nouveau envisagée.

À lire aussi : Un accord pour la vente du Parc des Princes à l’automne ?

« Il est désormais temps de débloquer la situation »

En effet, l’édile de Paris a rappelé son désir de conserver le PSG dans la capitale française, dans une lettre adressée aux 162 conseillers de Paris : « Il est désormais temps de débloquer la situation. Car l’enjeu est majeur. Sans accord, le club envisage des alternatives hors de Paris. Je veux le dire clairement : laisser partir le Paris Saint-Germain hors de Paris serait une faute politique, urbaine et historique. Le départ du Paris Saint-Germain serait une perte considérable (…) Cette transformation ne doit pas être seulement sportive. Elle doit être urbaine, écologique et sociale (…). Le projet qui devra se dessiner visera ainsi non seulement à agrandir et moderniser le stade, à réaménager ses abords, aujourd’hui contraints, mais surtout à transformer la porte de Saint-Cloud en un véritable quartier de vie, ouvert, accueillant, apaisé et végétalisé, une nouvelle place du Grand Paris qui constituera le plus beau des écrins pour le stade. »

Pour rappel, Emmanuel Grégoire a pour ambition de rebaptiser cette zone la « Porte des Princes. » À Paris, il souhaite couvrir le périphérique pour aménager un grand jardin. Du côté de Boulogne, « le stade Géo-André, la station essence, le parking et l’ancien Go Sport pourraient être cédés au club (sous forme de bail) pour implanter des activités économiques. Ce projet se fera en concertation non seulement avec le PSG mais aussi avec le maire du XVIe arrondissement, celui de Boulogne-Billancourt, la Région et l’État », explique Le Parisien.

ℹ La communication avant le conseil de Paris prévu la semaine prochaine, où Emmanuel Grégoire demandera un mandat pour le Parc des Princes. pic.twitter.com/SwZYqzJPno — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 10, 2026