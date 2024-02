La question de la vente du Parc des Princes au PSG est repartie de plus belle ces derniers jours. Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, a un avis clair sur cette question.

Mardi après-midi, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une petite bombe au sujet du Parc des Princes. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! » Une sortie acerbe en réponse à la décision du Conseil de Paris de valider la position d’Anne Hidalgo de ne pas vendre le Parc des Princes. Depuis cette sortie médiatique, dès qu’un membre de la mairie de Paris prend la parole, il est questionné sur la vente du Parc des Princes.

A voir aussi : Nasser Al-Khelaïfi : « C’est fini, maintenant on veut bouger du Parc des Princes ! »

« On a des choses à dire au PSG »

C’est le cas ce dimanche d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo. Présent pour l’inauguration de l’Adidas Arena, nouvelle salle du Paris Basket et qui accueillera des épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Au moment d’évoquer les tensions entre la mairie de Paris et du président du PSG, l’élu s’est montré très clair au moment d’évoquer d’un possible départ des Rouge & Bleu de leur enceinte historique. « Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes, lance Emmanuel Grégoire dans des propos relayés par le journaliste de RTL, Baptiste Durieux. On a des choses à dire au PSG, et on ne souhaite plus communiquer par presse interposée. »