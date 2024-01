Suite à la décision du PSG de ne pas déposer de dossier pour le rachat du Stade de France, la Mairie de Paris est prête à réouvrir le dialogue au sujet du Parc des Princes.

Le dossier du futur stade du PSG a pris un nouveau tournant ce mercredi. Le board parisien a décidé de ne pas déposer de dossier de rachat pour le Stade de France. Désormais deux solutions s’offrent aux Rouge & Bleu : trouver un terrain pour construire un nouveau stade ou rediscuter avec la Mairie de Paris pour le Parc des Princes. Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, le premier adjoint à la Mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a ouvert la porte pour reprendre les discussions avec les dirigeants parisiens.

Comment accueille-t-il la position du PSG sur le non-rachat du Stade de France

« C’est une bonne nouvelle car cela veut dire que l’on va pouvoir travailler sérieusement sur l’hypothèse du maintien du PSG au Parc des Princes, car on comprend que c’est soit cette option, soit un hypothétique nouveau site. Or nous continuons à penser que le Parc des Princes est la solution la plus sécurisante, financièrement, techniquement, sportivement. Nous sommes donc disposés à reprendre langue, le plus rapidement possible, avec le PSG pour trouver une issue favorable. »

Une guerre d’égo entre la Mairie de Paris et le PSG ?

« Il faut donner du temps au temps pour que les parties soient dans les conditions favorables à une bonne discussion. Si nous y sommes désormais, tant mieux (…) Paris et le PSG, c’est une histoire de cœur. Donc au-delà des vicissitudes, je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt de tout le monde de trouver des solutions. Nous sommes donc disponibles pour nous remettre à la table des discussions le plus vite possible. »

Le PSG semble uniquement ouvert à un rachat du Parc des Princes

« Nous avons plusieurs options à proposer au PSG. Je ne m’exprime sur aucune d’entre elles. J’ai bon espoir qu’on parvienne à un accord. »

Le projet d’extension du Parc convient-il à la Mairie ?

« Il est en effet très documenté, très instruit. Il y a déjà eu des échanges avec nos propres services, avec moi. Et ils datent d’il y a longtemps. Ce sont des travaux préparatoires que j’ai menés avec Jean-Claude Blanc (ancien directeur général du PSG). Si j’ose dire, tout est prêt sur le côté technique. Reste des discussions à mener, notamment sur le périmètre. Et à choisir entre plusieurs grandes options de mise en œuvre. Une vente ou un bail emphytéotique dont la durée doit être discutée pour permettre au PSG d’amortir ses investissements qui seront évidemment très importants. »

Est-ce possible de se projeter sur un éventuel calendrier ?

« J’avais le souci qu’on aille vite. L’une des ambitions aurait été d’enchaîner les choses après les Jeux olympiques et paralympiques de cet été, même s’il reviendra au PSG de préciser quel est son scénario favori. S’il choisit d’externaliser ses matchs durant les travaux pour aller le plus vite possible, je caressais l’espoir de faire la saison 2027-2028 dans le nouveau Parc des Princes. C’est encore aujourd’hui un scénario à portée de main. »

Croit-il au choix du PSG de construire un nouveau stade ?

« Je suis respectueux de toutes les options. Je ne dis pas que ce n’est pas possible. Mais cela veut dire trouver le foncier disponible, délivrer les autorisations d’urbanisme afférentes à la construction d’un stade, offrir un hub de distribution de transports qui permette de garantir l’acheminement de 80.000 à 100.000 personnes… Je ne vois aucun territoire en Île-de-France qui le permette dans un délai raisonnable. Ce serait une affaire de dix à quinze ans. Je ne le crois pas possible et ne le trouve pas souhaitable. »