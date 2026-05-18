Emmanuel Grégoire ne sera pas à Budapest pour la finale de la Ligue des champions

Le PSG jouera la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai à Budapest. Emmanuel Grégoire, maire de Paris, ne sera pas en Hongrie pour encourager le PSG.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions (5-4, 1-1), le PSG va disputer sa deuxième finale de suite contre Arsenal le 30 mai prochain. Les Parisiens rêvent de réaliser le back-to-back sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. Une rencontre en Hongrie à laquelle n’assistera pas le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Dans une interview accordée à RTL, l’élu a expliqué qu’il « sera à Paris parmi les miens » le 30 mai. Nommé maire de Paris en mars dernier, il a renoué le contact avec le PSG et a assisté à plusieurs matches au Parc des Princes. Les relations se sont apaisées entre le club parisien et la mairie de Paris, après des années sans contact à cause du conflit qui opposait le club et l’ancienne maire, Anne Hidalgo, autour de la vente du Parc des Princes.

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« On aura, je l’espère, une très belle fan zone de fête organisée par le PSG au Parc des Princes »

Dans cette interview, Emmanuel Grégoire est également revenu sur l’absence de fan zone dans Paris pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. « C’est dommage qu’il n’y ait que des événements privés qui nous privent d’une fan zone publique. Mais c’est ainsi, on y travaillera pour l’avenir. On va organiser les choses le mieux possible. Je serai très mobilisé ce soir-là sur la question de la sécurité publique aux côtés des autorités qui en ont la charge. Je veux qu’on puisse faire la fête mais je veux aussi que ce soit ‘l’ordre’ dans la ville et tout faire pour qu’il y ait le moins de problèmes possible. On aura, je l’espère, une très belle fan zone de fête organisée par le PSG au Parc des Princes. »