Emmanuel Grégoire ne veut pas donner de prix de vente pour le Parc des Princes

Élu maire de Paris en mars dernier, Emmanuel Grégoire est favorable à une vente du Parc des Princes au PSG. Invité à évoquer le prix de la vente du stade, il n’a pas voulu donner un prix.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il voudrait acheter le Parc des Princes. Depuis plusieurs années, les discussions sont tendues entre les dirigeants parisiens et la mairie de Paris et son ancienne maire, Anne Hidalgo, qui ne voulaient pas entendre parler d’une vente du Parc des Princes. Son successeur, Emmanuel Grégoire, est lui favorable à une vente de l’enceinte historique des Rouge & Bleu. Des discussions ont repris ces dernières semaines et l’élu aimerait que ce dossier se concrétise avant la fin de l’année 2026. Invité de l’émission 100% PSG le Mag sur la radio Ici Paris Île-de-France, Emmanuel Grégoire a été questionné sur le prix de vente du Parc des Princes. Et il n’a pas voulu le dévoiler.

À lire aussi : Emmanuel Grégoire très serein sur le futur du PSG au Parc







« La seule question, c’est évidemment si le PSG accepte de s’aligner sur ce qui est considéré par les autorités compétentes comme la bonne valeur pour le Parc des Princes »

« La négociation du prix de vente est très encadrée, je me mêle assez peu de ce sujet-là. Parce que le droit français est très précis, s’est justifié l’élu. Lorsqu’il s’agit d’un bien public, l’évaluation de la valeur de ce bien est complexe, mais elle est faite conjointement avec une administration de tutelle qu’on appelle les Domaines, qui dépendent du ministère de l’Économie et des Finances. Elle est chargée de vérifier que, lorsque l’État vend un bien ou lorsqu’une collectivité locale vend un bien, elle le vend au juste prix, assure Emmanuel Grégoire dans son interview. Je ne livrerai pas mes hypothèses de travail sur le prix de vente, puisque c’est confidentiel et que ça fait partie du jeu tactique et stratégique de négociation. Il y a plein de gens intelligents qui vont se pencher sur le berceau et qui vont nous aider à trouver la juste valeur. La seule question, c’est évidemment si le PSG accepte de s’aligner sur ce qui est considéré par les autorités compétentes comme la bonne valeur pour le Parc des Princes, et c’est un bien qui est difficile à évaluer parce qu’il dépend de plein de critères. »