Emmanuel Grégoire très serein sur le futur du PSG au Parc 

La possibilité de voir le PSG racheter le Parc des Princes a augmenté depuis la victoire d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris. Ce dernier est confiant sur le futur du PSG au Parc.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait acheter le Parc des Princes. Mais avec Anne Hidalgo à la tête de Paris, les discussions ont été tendues et la possibilité de voir le PSG devenir propriétaire du Parc était devenue nulle. Les dirigeants des Rouge & Bleu ont donc décidé de se tourner vers des projets de construction de leur propre stade, sélectionnant deux villes : Poissy et Massy. Mais avec les élections municipales, qui ont vu Emmanuel Grégoire être élu maire de Paris. Avec ce dernier, favorable à la vente du Parc des Princes, les discussions ont repris et la perspective de rester au Parc des Princes pour le PSG a augmenté.

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« Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc«

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’élu a été questionné sur la vente du Parc des Princes au PSG. Et ce dernier s’est montré très confiant à l’idée de voir le PSG rester au Parc. « Je pense qu’on est repartis sur des bases très solides de discussion, je suis très respectueux des attentes du club en matière de développement sportif et économique. Et je suis le garant de la défense des intérêts des Parisiens que j’apprécie à l’aune des négociations avec le PSG, mais plus largement sur la place du sport professionnel et de la façon dont il peut aider le sport amateur à se développer à Paris. Si toutes les conditions sont remplies, je suis raisonnablement très optimiste. Ça peut être un accord gagnant-gagnant. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d’image. J’ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu’il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions. Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. » De son côté, L’Equipe explique que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a fait savoir lors d’un déjeuner avec le maire de Paris il y a quelques jours « qu’elle serait au soutien du choix du PSG, à savoir que si le champion d’Europe décidait de rester au Parc des Princes, la région aiderait pour les futurs aménagements et transports nécessaires. » La région a toujours indiqué, depuis le début de ce dossier, que sa préférence était que le PSG demeure dans son enceinte historique, Porte de Saint-Cloud, conclut le quotidien sportif.