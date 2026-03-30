Emmanuel Grégoire veut conclure le dossier de la vente du Parc cet été

La vente du Parc des Princes au PSG a été l’un des sujets des municipales de Paris. Élu, Emmanuel Grégoire est favorable à la vente et aimerait trouver un accord à ce sujet cet été.

Pour pouvoir continuer sa progression, le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Son souhait premier a toujours été d’acheter le Parc des Princes. Mais les négociations avec la mairie de Paris et son ancienne maire, Anne Hidalgo, ont été interrompues en raison du refus d’Anne Hidalgo de vendre le Parc. Le PSG a alors lancé des recherches sur un site où il pourrait construire son propre stade, avec deux villes choisies pour ça, Poissy et Massy. Mais l’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris pourrait changer la donne. Ce dernier est favorable à la vente et aimerait trouver un accord avec le PSG d’ici à la fin de l’été.

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« J’espère pouvoir toper avec eux d’ici l’été »

« Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le conseil de Paris lors du conseil exceptionnel que je convoquerai pour mi-avril. Je veux un mandat parce que ce n’est pas le maire qui décide, c’est in fine le conseil de Paris, indique l’élu dans une interview accordée à France Info. Nous avons un attachement affectif à notre club qui est immense. Nous souhaitons qu’il reste à Paris. Nous souhaitons réunir les conditions pour qu’il reste, c’est pourquoi, d’un point de vue personnel, j’ai dit que j’étais favorable à la vente. Je considère que ce n’est pas à l’argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu’on peut mettre l’argent dans bien d’autres endroits plus utiles. J’ai dit que l’intégralité de la vente du Parc des Princes serait affectée à la création de nouveaux équipements sportifs et à la création d’espaces verts. J’ai dit que nous souhaitions clôturer les discussions à la fin de l’été. C’est ambitieux. J’espère pouvoir toper avec eux d’ici l’été. »

🔴 Paris : vers la vente du Parc des Princes au PSG ? ➡️ "Je considère que ce n'est pas à l'argent public de payer une enceinte de foot professionnel. Je considère qu'on peut mettre l'argent à bien d'autres endroits plus utiles", dit Emmanuel Grégoire, maire de Paris. pic.twitter.com/S3X7iZg4Zx — franceinfo (@franceinfo) March 30, 2026



