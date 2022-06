Emmanuel Petit défend Neymar : “Les grands champions ne meurent jamais !”

Le PSG s’attend à de nombreux changements cet été, que ce soit dans sa gouvernance mais aussi au sein de son effectif. Si des joueurs vont bientôt débarquer dans la capitale (potentiellement Vitinha, Renato Sanches ou encore Skriniar), beaucoup d’autres pourraient faire le chemin inverse. Parmi les joueurs susceptibles de quitter la capitale, on retrouve Neymar Jr.

“Cette saison, vous allez voir le vrai Neymar” clame Petit

Le Brésilien ne serait plus en odeur de sainteté selon Le Parisien, et pourrait partir du Paris Saint-Germain. Pour Emmanuel Petit, ce serait une erreur de s’en séparer pour les Rouge & Bleu car ce dernier pense qu’il va réaliser une très grosse saison a quelques mois de la Coupe du Monde.

“Aujourd’hui la mode c’est de tomber sur Neymar avec une batte de base-ball. Dire de lui que c’est ‘un petit gros’, qu’il ressemble à un pizzaïolo, qu’il est un intermittent du spectacle… Tous les maux du PSG sont incarnés par Neymar, l’idole qui était arrivé sur un tapis rouge, projeté sur la Tour Eiffel. Aujourd’hui on s’avance vers un divorce et presque on ne lui crache pas à la figure et on lui montre la sortie en lui pointant du doigt. Moi je vous dis, les grands champions ne meurent jamais ! Dans son égo, avec la Coupe du Monde qui arrive rapidement, sachant ce qu’il s’est passé la saison dernière, qu’ils sont attendus de pied ferme, et que tout le monde le pousse vers la sortie… mais il a un contrat et ça se respecte ! […] Le fait qu’il soit aussi peu désiré, alors qu’il a besoin absolu d’affection, je comprends les déclarations de Tite (le sélectionneur du Brésil) ou de Thiago Silva. […] Je vous le dis… cette saison vous allez voir le vrai Neymar ! Il va revenir affûté avec les dents qui rayent le parquet, et il va vouloir mettre tout le monde d’accord !”