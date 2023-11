Alors qu’il ne s’était pas exprimé en tant que capitaine de l’Equipe de France depuis le 15 juin dernier, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour le numéro 7 du PSG de répondre aux interrogations des journalistes présents sur place.

Les raisons de son silence médiatique

« La dernière fois c’était en juin, j’avais annoncé dès ma première prise de parole que je ne viendrai pas à toutes les conférences de presse. J’avais dit que je n’étais pas le supérieur hiérarchique d’Antoine (Griezmann, vice-capitaine ; NDLR), il a fait les trois confs suivantes. Après, on a laissé la porte ouverte à d’autres […] C’est une volonté de partager le leadership. Je n’ai pas peur de venir ici, mais l’équipe de France n’est pas mon équipe«

A propos des Jeux Olympiques

« C’est mon employeur qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer, mais si mon employeur ne veut pas je me rangerais derrière sa décision«

La différence entre Didier Deschamps et Luis Enrique

« Le sélectionneur ici est dans l’adaptation à notre adversaire, ce qui fait que je suis un joueur différent. Ça me permet d’élargir ma palette. Je peux encore m’améliorer et élargir ma palette. Ici, le coach me donne une liberté totale sur le couloir gauche. Luis Enrique me donne plus de structures. Je m’adapte à tous ces schémas, et avec les deux grands entraineurs que j’ai, j’ai tout intérêt à les écouter« .

Une prolongation au PSG ?

« Ce n’est pas l’actualité de l’équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j’y répondrai. Le pays avant tout« .

La pique de Luis Enrique après la victoire à Reims

« Il faut lui demander à lui pourquoi ce timing. Je l’ai très bien pris, c’est un grand entraîneur, il a beaucoup à m’apprendre. Depuis le premier jour, je lui ai dit qu’il n’aurait aucun problème avec moi. J’ai toujours très bien fonctionné avec les entraîneurs que j’ai eus. Je suis un joueur exigeant avec moi-même, donc si je retrouve cette exigence ça me va« .

Kylian Mbappé relancé sur les Jeux Olympiques

« Je ne pense pas que la réflexion va prendre beaucoup de temps. Si c’est oui, c’est oui, si c’est non, c’est non. J’ai envie de les jouer et je pense que les gens aussi« .

L’ascension fulgurante de Warren Zaïre-Emery

« Il est fascinant. Il est déjà très mature, il joue avec beaucoup de personnalité, c’est un milieu de terrain moderne qui n’a pas peur d’avancer avec le ballon. L’objectif pour nous est de l’accompagner. Je n’ai aucun conseil à lui donner. Il va apprendre très vite et tout seul. Avec les entraîneurs, il a tout pour progresser. 17 ans, il a l’âge de mon petit frère… C’est fou. Je ne suis pas vieux mais ça vieillit un peu. Le mec arrive et fait ses devoirs… Notre mission est de la protéger« .

Le Ballon d’Or

« Je ne suis pas quelqu’un qui a peur. Le classement est ce qu’il est. Messi le mérite, il gagne la Coupe du monde donc il le mérite. Le soir de la Coupe du Monde, je savais qui avait remporté le Ballon d’Or« .

A propos de ses compères d’attaque en Equipe de France

« Les trois sont forts et marquent des buts. On a de la chance d’avoir les trois. Ce sont trois profils différents. Que le meilleur joue et nous on va s’adapter« .

Mbappé évoque Kolo Muani et Dembélé

« Ils viennent d’arriver dans un nouveau club, c’est normal. Ils remontent la pente, ils s’adaptent doucement. J’essaye de parler avec eux, c’est important que l’humain se sente bien. J’essaye de les intégrer du mieux que je peux. Tout va avancer dans le meilleur des mondes« .

Le repositionnement de Marcus Thuram dans l’axe

« Ça fait des années que je lui dis qu’il va finir là ! Il ne m’écoute pas ! Il a toutes les qualités pour être un très bon avant-centre. On échange tous les jours, j’ai beaucoup d’affection pour lui. Il a fait le bon choix« .