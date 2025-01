LdC – En démonstration à Stuttgart, le PSG se qualifie pour les barrages de C1

Ce mercredi soir, le PSG jouait sa qualification pour les barrages de Ligue des champions face au VFB Stuttgart. Une mission accomplie avec sérieux (1-4).

Après son éclatante victoire face à Manchester City (4-2) la semaine passée, le PSG devait terminer son travail ce mercredi soir sur la pelouse du VfB Stuttgart. 22e place de cette phase de ligue de la Ligue des champions avant le coup d’envoi, un match nul suffisait pour une qualification aux barrages de la C1. Mais, Luis Enrique et les Parisiens étaient venus en Allemagne pour les trois points et c’est chose faite.

Le résumé du match

Et le PSG a rapidement montré ses intentions dans cette rencontre. Sur la première occasion du match, les Rouge & Bleu ont ouvert le score. Sur un corner tiré au premier poteau d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué a réalisé une déviation acrobatique qui a profité à Bradley Barcola au second poteau pour ouvrir le score (0-1, 6e). Surfant sur sa victoire face à Manchester City, les Parisiens ont rapidement doublé la mise. À la suite d’une parade d’exception de Gianluigi Donnarumma, les champions de France sont partis en contre et Bradley Barcola a offert sur un plateau le deuxième but de la soirée à Ousmane Dembélé (0-2, 17e). Les Parisiens pourront remercier leur portier italien pour la parade au début de l’action. En revanche, Désiré Doué n’a, lui, pas profité d’un nouveau caviar de Bradley Barcola et a vu le gardien Fabian Bredlow réaliser une parade réflexe sur sa ligne (31e). Mais, le troisième but est bien venu quelques minutes plus tard grâce au buteur providentiel des dernières semaines. Sur son côté droit, Ousmane Dembélé a provoqué balle au pied avant d’armer une frappe puissante pour tromper le portier adverse (0-3, 35e). En plein récital dans ce Mercedes Benz Arena climatisé, les joueur de Luis Enrique ont parfaitement fait le job dans ce premier acte.

En seconde période, Stuttgart est revenu avec d’autres intentions offensives mais le PSG a rapidement mis fin aux espoirs allemands. Après une récupération haute, Achraf Hakimi a servi Ousmane Dembélé dans la surface. D’une frappe enroulée, le numéro 10 parisien s’est offert un triplé retentissant (0-4, 54e). Par la suite, les Rouge & Bleu ont été en gestion avec plusieurs changements effectués (Fabian Ruiz, Lucas Beraldo, Gonçalo Ramos, Senny Mayulu et Lee Kang-In). Malheureusement, Willian Pacho a été l’auteur d’un but contre son camp (1-4, 78e). Mais pas de quoi ternir la belle prestation parisienne qui s’impose donc sur le score de 1-4 grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé notamment. Le PSG se qualifie donc pour les barrages de Ligue des champions et termine 15e du groupe. Les Parisiens affronteront une équipe française (AS Monaco ou Stade Brestois) avec un match retour au Parc des Princes.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné au Mercedes Benz Arena par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Les Parisiens dominent ce début de rencontre en faisant circuler le ballon.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-2). Sur un corner tiré au premier poteau par Dembélé, Doué réalise une incroyable déviation. Barcola en profite pour catapulter le ballon au fond des filets au second poteau.

7′ Pour l’instant, les Rouge & Bleu sont 16e dans ce classement général.

11′ Le tir en angle fermé de Führich capté par Donnarumma.

16′ QUEL ARRET DE DONNARUMMA.

17′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE (0-2). Sur l’action qui suit la parade de Donnarumma, Barcola est lancé dans la profondeur puis sert Dembélé au second poteau, qui conclut dans le but vide. Un but validé après vérification de la VAR.

18′ On n’oubliera pas de remercier Donnarumma qui a réalisé une parade d’exception avant ce but.

20′ Quel début de match du PSG dans ce match à enjeu.

28′ Barcola proche de reprendre un ballon en retrait pas assez puissant vers le portier Bredlow.

31′ DOUE PROCHE DU TROISIEME BUT. Sur une nouvelle passe en profondeur pour Barcola, le Français sert au second poteau Doué. Seul, l’ancien Rennais pensait marquer mais Bredlow réalise une parade d’exception sur sa ligne.

35′ LE VOICI LE TROISIEME BUT DU PSG AVEC UN DOUBLE DE DEMBELE (0-3). Sur une frappe puissante depuis son côté droit, Dembélé ne laisse aucune chance à Bredlow.

38′ Avec ce nouveau but, le PSG passe 15e au classement.

43′ Le PSG termine moins bien cette première période face à des Allemands qui tentent d’accélérer

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+3 C’est la pause à la Mercedes Benz Arena avec un récital du PSG face à Stuttgart (0-3) grâce à un but de Barcola et un doublé de Dembélé. Pour l’instant, les Parisiens sont 15e au classement.

46′ La seconde période débute. Aucun changement du côté parisien.

48′ Bon retour défensif de Pacho.

52′ Les joueurs de Stuttgart sont revenus avec d’autres intentions offensives.

54′ BUTTTTTT POUR LE PSG ET LE TRIPLE POUR DEMBELE (0-4). Après une récupération haute des Parisiens, Hakimi part à l’offensive et sert Dembélé. Le Français trompe Bredlow d’une frappe enroulée.

58′ Après une combinaison rapide sur corner, la frappe de Doué est captée par Bredlow.

60′ Premier changement pour le PSG. Doué cède sa place à Lee.

66′ Carton jaune pour J.Neves.

71′ Triple changement pour le PSG. Hakimi, Hernandez et Barcola cèdent leur place à Beraldo, Ruiz et Ramos.

75′ Les remplaçants parisiens proches de marquer un but. Sur une passe au second poteau de Ruiz, Ramos arrive en retard pour reprendre le ballon.

77′ Dernier changement pour le PSG. J.Neves laisse sa place à Mayulu.

78′ Réduction de l’écart de Stuttgart avec un contre-son-camp de Pacho (1-4).

81′ La frappe de Demirovic trouve le petit filet extérieur de Donnarumma.

90′ Trois minutes de temps additionnel.

90’+3 C’est terminé à Stuttgart. En démonstration, le PSG a livré la performance qu’il fallait pour se qualifier aux barrages de Ligue des champions grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé (1-4).

Feuille de match VFB Stuttgart / Paris Saint-Germain

Huitième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Mercedes Benz Arena – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Davide Massa – Arbitres assistants : Ciro Carbone et Stefano Alassio – Quatrième arbitre : Michael Fabbri – VAR : Aleandro Di Paolo et Luca Pairetto – Buts : Barcola (6e), Dembélé (17e, 35e, 54e), Pacho (c.s.c 78′) – Cartons : Stiller (53e), J.Neves (66e), Karazor (70e)