En démonstration face à Reims, le PSG remporte la 16e Coupe de France de son histoire

Ce samedi soir, le PSG affrontait le Stade de Reims avec pour ambition de soulever la 16e Coupe de France de son histoire. Une mission réussie pour les Rouge & Bleu.

Avant de penser à sa finale de Ligue des champions le 31 mai prochain, le PSG avait un autre objectif à remplir ce samedi. Opposé au Stade de Reims ce samedi soir en finale de Coupe de France, le club de la capitale avait à coeur de soulever son 16e trophée dans cette compétition et marquer encore plus l’histoire du football français. Et pour cela, Luis Enrique avait aligné une équipe compétitive face aux Champenois.

Le résumé du match

Dès le début de la rencontre, le PSG a montré son intention de remporter ce trophée avec un pressing haut et une domination totale dans le camp adverse. Mais face au bloc bas du Stade de Reims, les Parisiens ont manqué de justesse dans le dernier geste, sur une pelouse compliquée. Mais rapidement, les Rouge & Bleu ont fait sauter le verrou rémois. Sur une belle passe en profondeur de Désiré Doué, Bradley Barcola a trompé Yehvann Diouf d’une frappe placée (1-0, 17e). Le début du show de l’ancien Lyonnais. Dans la foulée, les deux hommes ont répété le même schéma pour mettre rapidement le coup de massue sur la tête des Champenois avec un doublé de Bradley Barcola (2-0, 20e). En mode rouleau compresseur, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune miette à leurs adversaires complètement pris dans l’intensité parisienne. Si Ousmane Dembélé n’a pas réussi à régler la mire face au but (32e, 40e), les champions de France sont rentrés aux vestiaires avec une avance de trois buts. Double buteur, Bradley Barcola s’est transformé en passeur avec un centre parfait pour Achraf Hakimi au second poteau (3-0, 43e). Très sérieux face à un adversaire dépassé, le PSG a regagné les vestiaires avec ce large score (3-0).

En seconde période, le PSG est entré en mode gestion en vue de sa finale de Ligue des champions face à l’Inter la semaine prochaine (31 mai). Mais cela n’a pas empêché les Rouge & Bleu de se procurer quelques occasions franches. Bradley Barcola (58e) était proche d’un triplé mais Yehvann Diouf s’est interposé tandis qu’Ousmane Dembélé a trouvé le poteau du portier rémois (63e). En démonstration, le PSG remporte sa 16e Coupe de France après sa victoire facile contre le Stade de Reims (3-0). Les Rouge & Bleu préparent au mieux cette finale de Ligue des champions face à l’Inter Milan le 31 mai prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par Reims. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier bon ballon dans la surface pour Nuno Mendes, mais le Portugais glisse et perd le ballon. Le latéral gauche avait été parfaitement trouvé sur une longue passe en profondeur.

5′ La frappe lointaine de Koné est captée sans difficulté par Safonov. C’est le premier tir cadré du match.

6′ Les Parisiens sont très bien rentrés dans leur match en récupérant haut les ballons dans le camp adverse.

8′ La voici la première occasion du PSG. Trouvé par une passe subtile de Dembélé, Hakimi a tout le temps de centrer mais glisse au moment de sa passe. Mais, le Marocain parvient tout de même à trouver en retrait Dembélé, dont la frappe est détournée par la défense rémoise.

10′ Les Parisiens poussent très forts pour ouvrir le score. Cette fois-ci, c’est au tour de Doué de semer la panique dans la défense de Reims, qui dégage en panique.

12′ Très bel enchaînement de Doué, qui élimine son adversaire d’une roulette avant de frappe au-dessus de la cage de Diouf.

17′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLAAAAAAA (1-0). Quel contre du PSG !!!!! Trouvé par Vitinha dans l’axe, Doué avance balle au pied et sert parfaitement Barcola dans la profondeur. Le Français trompe Diouf d’une frappe parfaitement placée. Son 20e but cette saison.

19′ LE DOUBLE POUR BARCOLAAAAAA (2-0). Ça va trop vite pour les Rémois. Sur une action parfaitement menée, Marquinhos trouve magnifiquement Doué dans la profondeur, qui sert sur un plateau Barcola au second poteau, qui n’a plus qu’à conclure face au but vide.

20′ Quel début de match des Parisiens.

27′ Barcola proche du triplé. Après une récupération haute de J.Neves, l’action se poursuit et Barcola bute sur Diouf. Le numéro 29 parisien semblait de toute façon en position de hors-jeu.

29′ Les Parisiens ne laissent aucune miette aux Rémois à l’image des replis défensifs.

32′ Le PSG proche du troisième but, mais ni Dembélé ni Hakimi ne parviennent à marquer.

36′ La frappe enroulée de Doué est détournée par un défense et passe juste au-dessus du but de Diouf. Le corner qui suit ne donnera rien.

40′ Dembélé rate le cadre !!! Après une grosse agressivité sur le porteur adverse, Hakimi sert rapidement Dembélé dont le tir croisé passe de peu à côté du poteau de Diouf. Le 3-0 n’est pas loin.

43′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG D’AKIMIIIIII (3-0) !!! Sur une nouvelle action parfaitement construite, Barcola centre au second poteau pour Hakimi qui marque d’un plat du pied entre les jambes de Diouf. Quelle démonstration des Parisiens.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+2 C’est la pause au Stade de France. En mode rouleau compresseur, le PSG s’est montré impitoyable face aux Rémois avec un score de 3-0 à la pause grâce à un doublé de Barcola et une réalisation d’Hakimi.

46′ La seconde période débute. Trois changement du côté rémois avec notamment l’entrée de Moscardo, prêté par le PSG.

47′ Trouvé par une passe d’Hakimi, F.Ruiz écrase trop sa frappe et ne surprend pas Diouf, qui capte le ballon.

52′ Contact entre J.Neves et Diouf dans la surface. Pas de penalty sifflé.

53′ Kvaratskhelia rentre finalement chez lui après une migraine à la tête. Le Géorgien ne fera pas son apparition sur la pelouse ce soir.

58′ Diouf s’interpose sur une frappe de Barcola.

60′ Double changement pour le PSG. Nuno Mendes et Pacho cèdent leur place à L.Hernandez et Beraldo.

63′ La frappe de Dembélé qui trouve le poteau de Diouf !!! Les Parisiens tentent de marquer le quatrième but.

65′ Dembélé trouve la transversale sur un ballon piqué. Le numéro 10 parisien était de toute façon nettement en position de hors-jeu.

71′ Triple changement pour le PSG. J.Neves, Vitinha et Doué cèdent leur place à Mayulu, Zaïre-Emery et G.Ramos.

74′ Après une belle percée balle au pied de Mayulu, le ballon arrive dans les pieds de G.Ramos à l’entrée de la surface. La frappe du Portugais est captée par Diouf.

84′ Les Parisiens sont rentrés en mode gestion dans cette fin de rencontre.

87′ Après avoir éliminé Kipré, Dembélé pousse trop loin son ballon permettant à la défense rémoise de se dégager.

88′ Les ultras parisiens se font entendre. Le PSG est à quelques minutes de soulever sa 16e Coupe de France et de réaliser le triplé national.

90′ Une minute de temps additionnel.

90’+1 C’est terminé !!!!! En totale démonstration, le PSG remporte facilement cette finale de Coupe de France face au Stade de Reims (3-0) et réalise le triplé national pour la deuxième année consécutive !!!!

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade de Reims

Finale de Coupe de France – Stade : Stade de France – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : France 2 et beIN SPORTS 1 – Arbitre principal : Benoît Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Jérémie Pignard – VAR : Nicolas Rainville et Marc Bollengier – Buts : Barcola (17e, 19e), Hakimi (43e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho (Beraldo, 60e), Nuno Mendes (L.Hernandez, 60e) – J.Neves (Mayulu, 71e), Vitinha (Zaïre-Emery, 71e), F.Ruiz – Barcola, Dembélé, Doué (G.Ramos, 71e) Remplaçants : Donnarumma, Beraldo (60e), L.Hernandez (60e), Zaïre-Emery (71e), Mayulu (71e), Lee, Mbaye, G.Ramos (71e), Kvaratskhelia

Le XI de Reims : Diouf (c) – Sekine, Okumu (Moscardo, 46e), Gbane, Kripé, Akieme – Ito (Tia, 46e), Atangana, Koné (Patrick, 74e), Nakamura (Diakhon, 63e) – Siebatcheu (Diakité, 46e) Remplaçants : Olliero, Diakhon (63e), Patrick (74e), Jeng, Buta, Tia (46e), Diakité (46e), Sangui, Moscardo (46e)

: Diouf (c) – Sekine, Okumu (Moscardo, 46e), Gbane, Kripé, Akieme – Ito (Tia, 46e), Atangana, Koné (Patrick, 74e), Nakamura (Diakhon, 63e) – Siebatcheu (Diakité, 46e)