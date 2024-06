En fin de contrat, Sergio Rico va quitter le PSG

Sergio Rico, arrivé au PSG en 2019, ne poursuivra pas sa carrière au sein du club de la capitale. En fin de contrat le 30 juin, le gardien n’a pas été prolongé par sa direction.

Il y a un peu plus d’un an, Sergio Rico est passé tout proche de la mort. À l’issue du match nul contre Strasbourg, qui offrait le titre de champion de France au PSG, il s’était rendu en Espagne pour participer au pèlerinage d’El Rocio, en Andalousie. Le 28 mai 2023, il avait subi un accident de cheval qui l’avait plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. De retour chez lui quelques mois après le drame, il se remettait en forme petit à petit, jusqu’à revenir au Campus PSG pour reprendre l’entraînement en fin de saison 2023-2024.

24 matches et 5 trophées avec le PSG pour Rico

En fin de contrat le 30 juin, le gardien espagnol ne va pas poursuivre l’aventure avec le PSG. Selon les informations de France Bleu Paris, l’international espagnol ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat de la part des dirigeants parisiens. Après Alexandre Letellier, c’est un autre gardien qui quitte donc la capitale française. En cinq ans au PSG, entrecoupé d’un prêt de six mois à Majorque lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, il aura participé à 24 matches, dont la fin du quart de finale contre l’Atalanta (2-1) et la demi-finale contre le RB Leipzig (3-0) du Final 8 de la Ligue des champions en 2020. Sergio Rico repart du PSG avec deux titres de champion de France, deux Coupes de France et un Trophée des champions.