Après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a perdu Désiré Doué pour de nombreux mois en raison d’une blessure. Désormais, Luis Enrique devra trouver des solutions sur l’aile gauche de son attaque.

En l’espace d’un mois, le PSG a perdu deux de ses attaquants phares. Un mois après la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien devra désormais composer sans Désiré Doué pendant de nombreux mois. Durement touché au genou face à l’OGC Nice, l’international français souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et sera opéré à la fin du mois. Ainsi, le PSG devra composer sans deux éléments offensifs déterminants dans le doublé en Ligue des champions, et Luis Enrique devra trouver des solutions pour combler ce vide dans le couloir gauche de l’attaque.

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Mika Godts a une chance à saisir, le couteau suisse Mayulu

Si le coach parisien n’a pas fermé la porte à un renfort lors du mercato hivernal, des solutions peuvent également être trouvées au sein de l’effectif actuel. Déjà très sollicité par Luis Enrique depuis son arrivée cet été, Maghnes Akliouche « peut définitivement s’imposer dans l’esprit de son entraîneur, qui apprécie sa qualité de passe et sa générosité », rapporte RMC Sport. L’ancien Monégasque a notamment déjà évolué à gauche lors de la victoire face à l’Olympique Lyonnais (2-0). Mais ces absences doivent surtout permettre à des joueurs moins utilisés de saisir leur chance, à l’image de Mika Godts. S’il a montré de bonnes choses avant la trêve, le Belge de 21 ans « n’a pas encore apporté assez de garanties pour clore d’office le débat. »

Autre recrue qui peut apporter une solution sur l’aile gauche : Ferran Torres. Recruté pour occuper le rôle de douzième homme, à l’image d’un Bradley Barcola lors des saisons précédentes, l’Espagnol est capable d’évoluer aux trois postes de l’attaque. S’il est souvent utilisé au poste de faux numéro 9 par Luis Enrique, l’attaquant de 26 ans avait débuté sa carrière en tant qu’ailier. « Généreux et très mobile, Torres a le profil pour s’intégrer au système enriquesque, même décalé à gauche. » Enfin, le coach parisien peut aussi compter sur son couteau suisse, Senny Mayulu. En grande forme ces dernières semaines, le Titi a gagné en confiance et « ne rechignerait pas à la tâche en s’exportant sur un côté. » Parmi les solutions provisoires, faire monter Nuno Mendes d’un cran est une possibilité. Le latéral gauche portugais a déjà occupé ce poste en cours de match. « À l’image d’un Lucas Beraldo devant la défense ou d’un Ousmane Dembélé attaquant de pointe, le coach parisien a déjà métamorphosé des joueurs en les extrayant de leur position naturelle. L’option Nuno Mendes ne doit pas être mise de côté », conclut RMC.