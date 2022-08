Maintenant que le PSG a bien avancé dans son mercato, vendre des éléments n’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier semble désormais prioritaire. C’est notamment pour cela que les rumeurs sur les joueurs en passe de quitter le club parisien pullulent au sein de la presse spécialisée.

La Juve toujours à l’affût pour Leandro Paredes

en effet, après les cas d’Idrissa Gueye, d’Abdou Diallo ou de Thilo Kehrer, c’est au tour de Leandro Paredes de faire l’objet de spéculations. Ce lundi, la Gazzetta dello Sport expliquait notamment que la Juve était toujours très intéressée par le profil de l’Argentin. De ce fait, des discussions auraient été entamées entre les deux clubs. Mais pour laisser filer son joueur, le PSG réclamerait au moins 20 millions d’euros aux Turinois.

Une information corroborée ce jour par Gaston Edul. Le journaliste du média argentin TyC Sports nous indique, en effet, que si une offre de 20 millions d’euros atterrissait sur le bureau des décideurs rouge et bleu, Leandro Paredes serait vendu. Pour sa part, celui-ci attendrait patiemment que sa situation personnelle se décante. Pour l’heure, son objectif primordial resterait, avant toute chose, de s’impliquer au sein d’un projet qui puisse lui garantir une place de titulaire en prévision de la prochaine Coupe du Monde. Ce que le PSG ne devrait nullement pouvoir lui octroyer. Un départ parait donc de plus en plus probable.