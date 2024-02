Hier soir, la Real Sociedad défiait Gérone en Liga. Pas épargné par les blessures ces derniers jours, le futur adversaire du PSG a encore vu trois joueurs sortir touchés.

Dans 10 jours, le PSG reçoit – au Parc des Princes – la Real Sociedad pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Alors que du côté du PSG, le groupe est quasiment au complet, à l’exception des absents de longue date, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Nuno Mendes, la Real Sociedad est plus en difficulté avec pratiquement un blessé à chaque match. Hier soir, le club basque défiait Gérone, surprenant deuxième de Liga. Et lors de cette rencontre, dominé en première mi-temps par Gérone, mais qui ne s’est pas procuré d’occasions franches, et qui a vu la Real marquer, mais vu son but refusé pour un hors-jeu sur une action avant le but (25e), puis par le club basque en seconde période, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0). Un score qui est passé au second plan pour la Real Sociedad, qui a encore perdu trois joueurs sur blessure lors de cette rencontre.

Dès le début du match, Alvaro Odriozola s’est blessé au genou après que sa jambe se soit plantée dans le sol. Recruté cet hiver, Sheraldo Becker a aussi dû quitter prématurément ses coéquipiers en raison d’une douleur aux ischio-jambiers de la jambe droite. Un troisième coup dur pour le futur adversaire du PSG en Ligue des champions va intervenir en toute fin de rencontre. Son capitaine, Mikel Oyarzabal a également été touché au genou gauche. Il faudra attendre quelques jours pour connaître la gravité des blessures de ces trois jours et leur possible forfait contre le PSG. La Real Sociedad qui pourrait se présenter au Parc des Princes décimée, elle qui a déjà perdu Aihen Munoz, Kieran Tierney mais qui a pu compter sur le retour d’Ander Barrenetxea et Robin Le Normand hier soir.