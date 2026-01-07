Encore des places en vente à la veille du Trophée des champions

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG affronte Marseille lors du Trophée des champions. À la veille de cette rencontre, il restait encore des places à vendre.

Le PSG va disputer le Trophée des champions contre Marseille demain soir au Koweït au sein du stade Jaber al-Ahmad. Cette enceinte peut contenir 60 000 personnes mais elle devrait être garnie en très grande partie par des locaux. En effet, les Ultras des clubs ont décidé de boycotter ce match en raison du choix de la LFP de le faire disputer au Koweït.

Encore 5000 places en vente

Le PSG avait fait une offre à 800 euros, tout compris, à ses supporters pour qu’ils assistent à ce Trophée des champions. Mais faute de candidats, le club de la capitale a décidé d’annuler ce voyage. Il devrait tout de même y avoir des supporters parisiens puisque le PSG Club Liban devrait faire le déplacement. En ce qui concerne le reste du stade, ce dernier devrait être bien garni. Comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, selon des sources proches de la LFP et de la fédération koweïtienne de football, il reste encore environ 5000 places en vente pour assister au deuxième Classico de la saison.