Encore rien de calé pour la présentation de Luis Enrique

Depuis plusieurs jours, on sait que le futur entraîneur du PSG se nommera Luis Enrique. Mais rien n’est encore officiel. Cela devrait le devenir dans les prochains jours même si rien n’est encore calé pour sa présentation.

Depuis la fin de la saison dernière, on sait que l’avenir de Christophe Galtier ne se fera pas sur le banc du PSG. Beaucoup de noms ont été avancés pour le remplacer et l’heureux élu se nommerait Luis Enrique. Mais pour officialiser l’arrivée du coach espagnol, il faut aussi officialiser le départ de l’ancien coach de Nice, qui a encore un an de contrat. Les discussions pour la résiliation de ce dernier sont en cours et il ne resterait que des petits détails à finaliser. Ces derniers jours, on parle d’une possible passation des pouvoirs jeudi.

Le PSG et Galtier discutent autour des indemnités de départ

RMC Sport indique que Luis Enrique sera très bientôt officialisé comme coach du PSG. Mais aucun timing précis n’est encore calé pour une communication ou une conférence de presse de présentation. Les derniers détails discutés pour se séparer de Christophe Galtier seraient uniquement sur les indemnités de départ. Le média sportif confirme aussi que Joao Sacramento ne sera plus au PSG la saison prochaine à l’inverse d’Isidro Ramon, Pedro Gomez, et Alberto Piernas. Les deux derniers cités « entretiennent d’excellentes relations avec l’entraîneur espagnol et ses collaborateurs. Ils ont d’ailleurs, par le passé, collaboré sur des écrits médicaux liés au football. » RMC Sport conclut en se demandant qui sera l’adjoint de Luis Enrique au PSG. Jesus Casas, qui était à ses côtés dans le staff de l’Espagne, dirige actuellement l’Irak et ses relations avec le futur coach parisien se sont refroidies.