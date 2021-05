Endler : “L’équipe la plus forte que nous n’ayons jamais eue”

Avec leur victoire contre Le Havre hier, les Féminines du PSG ont conservé la tête de la D1 Arkema avec un point d’avance sur Lyon. Les Parisiennes ont encore trois matches pour s’offrir leur premier titre de champion de France avec en point d’orgue un OL / PSG le 30 mai prochain. Pour PSG TV, Christiane Endler – la gardienne parisienne – s’est penchée sur cette fin de saison importante et historique pour ses coéquipières et elle.

“Nous sommes calmes, comme nous l’avons été toute la saison, en préparant tous les matches de la même manière. Je pense que nous avons bien travaillé et que nous devons continuer sur la même voie. Pour l’instant, le plus important est de bien récupérer. Nous avons eu beaucoup de matches difficiles et nous devons récupérer pour la fin de la saison car sont les matches les plus importants. C’est ma quatrième saison et je pense que c’est l’équipe la plus forte que nous n’ayons jamais eue, surtout grâce à l’atmosphère qui règne dans le vestiaire. Nous nous entendons toutes très bien et nous nous sommes toutes battues pour le même objectif. Je pense que c’est la première année qu’il y a une cohésion aussi importante dans le groupe.“

Endler qui explique également que le PSG s’est bien préparé cette saison pour être au niveau de l’ogre lyonnais. “Je pense que nous étions mieux préparées cette année, et c’est pourquoi nous avons notamment réussi à battre Lyon. On a montré qu’il est possible de les battre en travaillant bien, avec une bonne attitude, et en préparant bien le match, et qu’elles ne sont pas imbattables et que nous pouvons le faire à nouveau. On a le championnat entre nos mains et l’occasion d’accomplir quelque chose d’important pour le club.“