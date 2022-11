Endrick, pisté par Paris, assure aimer « regarder le PSG »

Endrick est la nouvelle pépite du football brésilien. Le jeune attaquant (16 ans) attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le PSG. Les Rouge & Bleu, ainsi que Chelsea et le Real Madrid seraient les clubs les plus avancés dans ce dossier.

Endrick, qui joue à Palmeiras, sera la future star du football brésilien. À seulement 16 ans, il devrait prendre la direction de l’Europe dans deux ans, à sa majorité. Plusieurs clubs européens lui font déjà la cour, comme le PSG, Chelsea, le Real Madrid ou bien encore le FC Barcelone. Luis Campos – qui s’est rendu au Brésil ces dernières semaines pour l’observer – le suit depuis trois ans. Ses proches ont fait savoir qu’Endrick n’avait pas encore fait de choix pour son avenir et qu’il prendrait le temps d’y réfléchir. Le crack a donné une interview à So Foot. Et ce dernier a indiqué qu’il aimait regarder jouer le PSG.

« Neymar est un joueur que j’aime beaucoup »

« Neymar est un joueur que j’aime beaucoup ! J’aime regarder le PSG, Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. Comme je vous disais, j’adore les regarder pour m’inspirer. Un club préféré en Europe ? Non pas vraiment, je regarde les matchs, la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici.«

« J’ai de nombreux rêves »

Dans cette interview, il a aussi évoqué sa possible arrivée en Europe dans deux ans. « Évidemment, j’ai de nombreux rêves. Après, c’est compliqué de vous répondre avec certitude, je sais que ce qui m’attend, c’est entre les mains de Dieu. Tout ce qui m’arrivera, ce sera bon, si je reste dans le droit chemin, donc aujourd’hui je me concentre sur Palmeiras, le présent. Je regarde ce qui se passe en Europe, je sais que je veux jouer les grandes compétitions : Ligue des champions, Coupe du monde, Libertadores. Ce que je veux dans ma vie, c’est être champion, ce qui est à ma portée aujourd’hui, c’est le championnat du Brésil et la Libertadores.«